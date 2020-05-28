Bitlis'ten İsveç'e dostluk köprüsü! İlk kez konuştu...

Bitlis Devlet Hastanesi'nde çalışan uzman doktor Gökhan Yılmaz, koruyucu ekipmanına VakıfBanklı voleybolcu Isabelle Haak'ın ismini yazarak hem Türkiye'de hem de oyuncunun ülkesi İsveç'te gündem olmuştu. Koronavirüs salgını sonrası İsveç'e giden Bella lakaplı sporcu, fotoğrafı görünce çok etkilenmiş ve "Sana ve tüm sağlık çalışanlarına yaptıklarınız için teşekkür ederim" sözlerinin yer aldığı mesaj yayınlamıştı.

İşte Gökhan Yılmaz'ın sözleri:

"Bella'yı VakıfBank'a geldiğinde değil İtalya'da Scandicci'de oynadığı zamanlardan beridir takip ederim. Gerçekten müthiş bir yetenek. Vakıf- Bank'a transferi açıklandığında da çok sevinmiştim. Koruyucu ekipmanımda onun adı neden olmasın diye düşündüm. O fotoğrafı Twitter'a yüklerken bu kadar ses getireceğini hiç tahmin etmemiştim.

"BELLA'DAN İMZALI FORMA SÖZÜ ALDIM"

Paylaştığım fotoğraf büyük ilgi gördü. Kendisi de teşekkürlerini ileten video mesaj yolladı. Beni bir kez daha kendisine hayran bıraktı. İmzalı forma hediye edeceğini söyledi. Bu yıl VakıfBank'ın yarı finale çıktığı Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseleceğine inandığım için o maça bilet almıştım. Fakat pandemi nedeniyle şampiyona iptal edildi. Artık seneye diyorum."



