Bjornsson'dan rekor kaldırış

Bjornsson'un Youtube kanalı ve ESPN üzerinden canlı yayınlanan kaldırış büyük biir heyecana sahne oldu.

2018'de dünyanın en güçlü adamı yarışmasını kazanan Bjornsson, gerçekleştirdiği kaldırışla, İngiliz Eddie Hall'un 2016'da yaptığı rekor kaldırışı geride bıraktı. Hall o dönem, 500 kiloyu kaldıran ilk kişi olmuştu.

Deadlift branşı, yerde duran ağırlık takılmış halteri eğilip tutup mümkün olduğunca bacak kaslarını açarak kaldırma hareketiyle yapılıyor.