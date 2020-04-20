Boateng en sevdiği Türkçe kelimeyi açıkladı!

Celal Umut Eren / Skorer

Beşiktaş'ın yıldızı Kevin Prince Boateng, Instagram'da 433 hesabının canlı yayına katıldı. İstanbul'dan Milano'ya geldiklerini anlatan Boateng, "Biz İstanbul'da hala otelde kalıyoruz. Karantina döneminde de otelde kalmak zor oluyor. Özellikle oğlum için zor oldu. Bu nedenle Milano'ya gelip evimizde kalmak istedik" dedi.

Oğluyla evde güzel vakit geçirdiklerini aktaran Ganalı oyuncu, "Her gün konsolda oyun oynuyoruz. NBA'in uzmanı olduk, özellikle oğlum. Futbol da arada oynuyoruz" yorumunu yaptı.



Türkiye'yi sevdiğini belirten ve Türkçe'yi yavaş yavaş öğrendiğini aktaran tecrübeli oyuncu, "Zaten ben Berlin'de gençkken yaşarken çok Türk arkadaşım vardı. Şimdi de temel kelimeli öğrendim ama en çok sevdiğim kelime; Kara Kartal" diye konuştu.



Beşiktaş'ta da işlerin yolunda gittiğini aktaran Kevin Prince Boateng, "Aslında ilk maçıma sakat olduğum için çıkamadım ama sonra ikinci maçta hemen golümü attım. İşler iyi gidiyordu, sezon şimdi ara verdi" ifadelerini kullandı.