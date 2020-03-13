Bobby Dixon'dan liglerin ertelenmemesine tepki: Risk almaya değmez

Corona virüsü spor dünyasını vurmaya devam ediyor. Futbol ve basketbol başta olmak üzere birçok sporda organizasyonlar askıya alındı, iptal edildi. Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyun kurucusu Bobby Dixon da Basketbol Süper Ligi'nin ertelenmemesine tepki gösterdi. Dixon, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu sözleri söyledi: "Dünyadaki her lige ara verildi, Türkiye Ligi bunu yapmayı neden reddediyor? En önemli varlığımız, sağlığımız! Doğru şeyi yapın, risk almaya değmez."

Fenerbahçe'nin bir diğer ABD'li basketbolcusu Malcolm Thomas da dün benzer bir tepkiyi göstermişti.

Basketbol Süper Ligi'nde maçlarının seyircisiz oynanması kararı çıkarken, henüz şu ana kadar bir erteleme talebi gündeme gelmiş değil.