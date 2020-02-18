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18.02.2020 - 22:34 |

Borussia Dortmund - PSG: 2-1

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk mücadelesinde Borussia Dortmund sahasında Fransız ekibi PSG'yi Erling Haaland'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Borussia Dortmund - PSG: 2-1

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Borussia Dortmund ile Paris Saint Germain kozlarını Almanya'da paylaştı.

Yeni transfer Erling Haaland'ın 2 golle damga vurduğu maçta Alman ekibi PSG'yi eli boş gönderdi ve rövanş öncesi avantaj elde etti.

Konuk ekibin tek golü ise Neymar'dan geldi.

Bu maçın tüm detaylarına canlı anlatım farkıyla Skorer'den ulaşabilirsiniz.

Borussia Dortmund - PSG: 2-1

İLK 11'LER

B. Dortmund: Bürki, Zagadou, Hummels, Piszczek, Witsel, Emre Can, Hakimi, Guerreiro, Sancho, Hazard, Haaland

PSG: Navas, Thiago Silva, Kimpembe, Marquinhos, Gueye, Verratti, Kurzawa, Meunier, Di Maria, Neymar, Mbappe

Borussia Dortmund - PSG: 2-1

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