Borussia Dortmund'tan Cenk Tosun hamlesi

Kulübüyle ayrılığın eşiğinde olan milli golcüyle Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’un ilgilendiği öğrenildi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Dortmund’a ek olarak Schalke 04’ün de Cenk’i takip ettiği bildirildi.

3 gol, 3 asistlik performans

Cenk Tosun 'un Beşiktaş'a döneceği de konuşuluyordu. Teknik direktör Marco Silva ile yıldızı barışmayan milli futbolcu, Premier Lig'de bu sezon 3 gol, 3 asistle oynadı.

(Fanatik)