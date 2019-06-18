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18.06.2019 - 09:13 |

Borussia Dortmund'tan Cenk Tosun hamlesi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Everton'da fazla forma şansı bulamayan milli futbolcu Cenk Tosun'un peşinde.

Borussia Dortmund'tan Cenk Tosun hamlesi
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Kulübüyle ayrılığın eşiğinde olan milli golcüyle Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’un ilgilendiği öğrenildi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Dortmund’a ek olarak Schalke 04’ün de Cenk’i takip ettiği bildirildi.

3 gol, 3 asistlik performans
Cenk Tosun'un Beşiktaş'a döneceği de konuşuluyordu. Teknik direktör Marco Silva ile yıldızı barışmayan milli futbolcu, Premier Lig'de bu sezon 3 gol, 3 asistle oynadı.

(Fanatik)

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