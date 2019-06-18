18.06.2019 - 09:13 |
Borussia Dortmund'tan Cenk Tosun hamlesi
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Everton'da fazla forma şansı bulamayan milli futbolcu Cenk Tosun'un peşinde.
Kulübüyle ayrılığın eşiğinde olan milli golcüyle Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’un ilgilendiği öğrenildi.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Dortmund’a ek olarak Schalke 04’ün de Cenk’i takip ettiği bildirildi.
3 gol, 3 asistlik performans
Cenk Tosun'un Beşiktaş'a döneceği de konuşuluyordu. Teknik direktör Marco Silva ile yıldızı barışmayan milli futbolcu, Premier Lig'de bu sezon 3 gol, 3 asistle oynadı.
(Fanatik)