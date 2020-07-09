Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Brooklyn Nets, 40 yaşındaki Jamal Crawford'ı kadrosuna kattı
09.07.2020 - 11:58 | | İSTANBUL (AA)

Brooklyn Nets, 40 yaşındaki Jamal Crawford'ı kadrosuna kattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Brooklyn Nets, tecrübeli skorer Jamal Crawford'ı renklerine bağladı.

Brooklyn Nets, 40 yaşındaki Jamal Crawford'ı kadrosuna kattı
ABONE OL

 

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Nets'in serbest oyuncu statüsünde bulunan 40 yaşındaki Crawford ile anlaşma sağladığı bildirildi.

Brooklyn Nets, 40 yaşındaki Jamal Crawfordı kadrosuna kattı

Daha önce Chicago Bulls, New York Knicks, Golden State Warriors, Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers, Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves'ta görev yapan Crawford, son olarak 2018-2019 sezonunda Phoenix Suns forması giymişti.

Crawford, 2000'de başladığı NBA kariyerindeki normal sezon maçlarında 14,6 sayı, 3,4 asist ortalamaları yakalamıştı. Sakatlıkları nedeniyle Kevin Durant ve Kyrie Irving gibi yıldızlarından yoksun kalan Nets'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie, Wilson Chandler ve Taurean Prince de sezonun kalanında takımını yalnız bırakacak. NBA'de koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonu, 31 Temmuz'dan itibaren Orlando'da 22 takımın mücadele edeceği maçlarla yeniden başlayacak.

  

Galatasaray golü yedi, GS TV spikerleri böyle yıkıldı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. CSKA Moskova, Tornike Shengelia'yı kadrosuna kattı
    CSKA Moskova, Tornike Shengelia'yı kadrosuna kattı
  2. Son dakika | Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
    Son dakika | Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
  3. Son dakika | Ali Koç, Yalçın Koşukavak'la görüştü
    Son dakika | Ali Koç, Yalçın Koşukavak'la görüştü
  4. Emre Belözoğlu giderayak tarih yazdı
    Emre Belözoğlu giderayak tarih yazdı
  5. Teknik direktörler yabancı kuralı için ne dediler?
    Teknik direktörler yabancı kuralı için ne dediler?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş-Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Beşiktaş-Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Trabzonspor'da hayal kırıklığı: 'Böyle mi olacaktı?'

Trabzonspor'da hayal kırıklığı: 'Böyle mi olacaktı?'

Son dakika | Beşiktaş'ın gündeminde Silviu Lung var

Son dakika | Beşiktaş'ın gündeminde Silviu Lung var

MKE Ankaragücü'nde umutlar tükeniyor

MKE Ankaragücü'nde umutlar tükeniyor

Sıradaki Haber