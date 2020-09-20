Buca’ya adanan 35 yıllık sevda

14 yaşındayken Bucaspor’un kapısından içeri giren, camianın her yaş kategorisinde görev alarak kulübüne başarılar kazandıran ve Cengiz Ünder, Hasan Kabze, Sercan Kaya, Mehmet Batdal, Çağlar Akbaba gibi yeteneklerin gelişmesine katkıda bulunan Kemal Uyanık’a Bucaspor camiası büyük bir vefa örneği gösterdi. Bucaspor’un kendisini hala unutmadığı için çok mutlu olduğunu belirten Uyanık, “14 yaşımdayken kulübe ayak bastığımda nasıl hissediyorsam, hala aynı duygular içerisindeyim. Başta Başkan Cihan Aktaş olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

‘Başka takımı düşünmedim’

1984 senesinde antrenörlüğe başladığını aktaran Uyanık, sarı lacivertli kulüpten başka hiçbir takımda ne oynamayı ne de çalışmayı aklına getirdiğini söyledi. Bucaspor’da görev aldığı için gurur duyduğunu dile getiren Uyanık, “Ben Bucalıyım. Bu güzel armadan, renklerden başka bir yere hizmet etmeyi istemedim de düşünmedim de. Buca’ya aşık olduğum için görevimi her zaman tutkuyla yaptım” dedi.

‘Bu çocuk olur dedim’

Geçtiğimiz günlerde Leicester City’e transfer olan Cengiz Ünder’in Buca altyapısına geldiği ilk günü anlatan Uyanık, “Cengiz’in Balıkesir’deki beden eğitimi öğretmeni, Cengiz’e Buca’da çok iyi bir altyapı olduğunu söylemiş. O da Buca’nın yolunu tutmuş. Tesislere geldiğinde iyi bir oyuncu olduğunu gözlerinden anlamıştım. Çıktığı ilk maçtan sonra, ‘Bu çocuk olur, onu hemen akademiye alın’ dedim. Bakın şimdi çocuk nerelere geldi!” diye konuştu.

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