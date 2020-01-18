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18.01.2020 - 10:14 | | Temel ELCİVAN - DUISBURG / DHA

Bundesliga'da 2020'nin ilk golü Suat Serdar'dan...

Almanya Bundesliga'nın ikinci devre ilk maçında Schalke 04, evinde Borussia Mönchengladbach'ı 2 - 0 mağlup etti. Bundesliga'da 2020'nin ilk golü ise Suat Serdar'dan geldi.

Bundesliga'da 2020'nin ilk golü Suat Serdar'dan...
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Veltins Arena'da oynanan ve Türk kökenli hakem Deniz Aytekin'in yönettiği maçta Suat Serdar, 48'inci dakikada plase vuruşla takımını 1-0 öne geçirirken, aynı zamanda 2020 yılının da ilk gölüne imza atmış oldu. Suat Serdar, karşılaşmanın 74'üncü dakikasında yerini Boujellab Nassim'e bıraktı. Maçı 58'inci dakikasında bu kez Gregoritsch Michael sahneye çıktı ve Schalke 04'ü 2-0 öne geçiren gole imza attı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Schalke 04, rakibi Borussia Mönchengladbach'ı 2-0 mağlup etti.

Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak 90 dakika sahada kalırken, Ahmed Kutucu da 69'uncu dakikada Raman Benito'nun yerine oyuna dahil oldu.

YUNUS MALLI UNION BERLİN'DE

Bu arada VFL Wolfsburg'ta forma giyen milli oyuncu Yunus Mallı'nın, Bundesliga'nın yeni ekiplerinden Union Berlin'e transfer olduğu ifade edildi. Orta saha oyuncusu Yunus Mallı'nın, Union Berlin ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı açıklandı.

Bundesligada 2020nin ilk golü Suat Serdardan...

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