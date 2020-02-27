Burak Mert: Rövanş için avantaj elde ettik

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup Çeyrek Final ilk maçında Arkas Spor’u 3-1 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası sarı-kırmızılıların milli liberosu Burak Mert şunları söyledi:

"Çok iyi oynamasak da maçı kazanacak hamleler yapmayı bildik. Günden güne daha iyiye gidiyoruz. Takım halinde çalışmaya başladık. Eksiklerimiz var onları tamamlamamız gerekiyor. Rövanş için avantajlı bir skor elde ettik. 2 set yetiyor ama orada da elimizden gelen en iyi oyunu oynayıp galip gelerek salondan ayrılmak istiyoruz. Taraftarlarımızla birlikte galibiyeti kutlamak istiyoruz.”