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27.02.2020 - 16:58 |

Burak Mert: Rövanş için avantaj elde ettik

CEV Cup Çeyrek Final ilk maçında Arkas Spor’u 3-1 yenen Galatasaray'da milli libero Burak Mert ikinci maç öncesi iddialı konuştu.

Burak Mert: Rövanş için avantaj elde ettik

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup Çeyrek Final ilk maçında Arkas Spor’u 3-1 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası sarı-kırmızılıların milli liberosu Burak Mert şunları söyledi:

"Çok iyi oynamasak da maçı kazanacak hamleler yapmayı bildik. Günden güne daha iyiye gidiyoruz. Takım halinde çalışmaya başladık. Eksiklerimiz var onları tamamlamamız gerekiyor. Rövanş için avantajlı bir skor elde ettik. 2 set yetiyor ama orada da elimizden gelen en iyi oyunu oynayıp galip gelerek salondan ayrılmak istiyoruz. Taraftarlarımızla birlikte galibiyeti kutlamak istiyoruz.”

 

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