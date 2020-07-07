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Haberler1.Lig Haberleri Bursaspor tek gollü galibiyetlerle Süper Lig hedefine tutundu
07.07.2020 - 11:19 | | BURSA (AA) - SERGEN SEZGİN -

Bursaspor tek gollü galibiyetlerle Süper Lig hedefine tutundu

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, son 3 haftadır aldığı 1-0'lık galibiyetlerle Süper Lig'e yükselme iddiasını sürdürdü.

Bursaspor tek gollü galibiyetlerle Süper Lig hedefine tutundu
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Türk futbol tarihine yaşadığı şampiyonlukla adını yazdıran Bursaspor, en önemli sezonlarından birini geçiriyor.

Geçen sezon düştüğü TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmek için kritik maçlara çıkan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile başladığı sezonda yoluna devre arasına doğru İbrahim Üzülmez ile devam etti.

Üzülmez ile istenilen sonuçlar alınamayınca 30. haftada takımın başına İrfan Buz getirildi.

Bursaspor tek gollü galibiyetlerle Süper Lig hedefine tutundu

İrfan Buz kayıpsız gidiyor

Teknik direktör İrfan Buz, Bursaspor'un başında çıktığı 3 maçı da üçer puanla tamamlamayı başardı.

Buz yönetimindeki Bursa temsilcisi, iç sahada Adanaspor ile Altınordu'yu, deplasmanda ise Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

Son 2 maç kaderini belirleyecek

Bursaspor, son 2 haftada önce sahasında Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda ise Hatayspor ile karşılaşacak.

Yeşil-beyazlılar bu maçları kazansa bile Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

Ligin 33. haftasında lider Hatayspor, düşmesi kesinleşen Adanaspor'a konuk olacak.

İkinci sırada bulunan Erzurumspor ise play-off mücadelesi veren ve 7. sırada bulunan Altay'a konuk olacak. Adana Demirspor ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.

32. haftanın ardından TFF 1. Lig'in ilk 4 sırası şöyle oluştu:

"Bursaspor layık olduğu Süper Lig'e 2 hafta sona ulaşacaktır"

 

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altınordu karşısında önemli bir 3 puana imza attıklarını söyledi.

Maçta 10 kişi kalmalarına rağmen savaşarak galibiyete uzandıklarını belirten Mestan, şöyle konuştu:

"Kırmızı kart görüp 10 kişi kaldık ama oyunu, mücadeleyi bırakmadık. Bizim için önemli bir maçtı ve kazanmayı bildik. Önemli 2 maç kaldı. Camiamız her zaman olduğu gibi bu süreçte de bizi yalnız bırakmasın. Kenetlenmeye ihtiyacımız var. Bursaspor hak ettiği Süper Lig'e 2 hafta sona ulaşacaktır."

 

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