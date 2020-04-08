Burundi'de gol sevinci yasaklandı

Corona nedeniyle dünyanın pek çok yerinde futbol ligleri durdurulurken, çok az sayıda yerdeyse halen devam ediyor. Bunlardan bir tanesi olan Afrika ülkesi Burundi'de futbol federasyonu konuyla ilgili gelişmeler üzerine bir toplantı yaptı. Gerçekleştirilen toplantıda maçların devam etmesi kararlaştırıldı.

Ancak federasyon corona kapsamında maçlarda uygulanacak bazı önlemler aldı, bunların hayata geçirileceğini açıkladı:

-Maçlarda gol atan futbolcunun gol sevinci yaşaması yasaklandı. Kutlama sırasında takım arkadaşlarıyla bir araya gelemeyecek olan oyuncu, mutluluğunu paylaşma fırsatı bulamayacak.

-Gol sevinci sırasında takım arakadaşlarına yaklaşmayacak oyuncu maç boyunca hakemlerle arasında da hep belli bir mesafe bırakacak.

-Maç öncesi tüm oyuncular ellerini yıkayıp sahaya öyle çıkacak ve kimse kimseyle el sıkışmayacak, tokalaşmak yasaklandı.

-Futbol ligleri ikinci bir duruma kadar devam edecek. Virüsün yayıldığının emareleri görülürse lig ancak o zaman durdurulacak.

Başkan da sahaya iniyor

Burundi'de devlet başkanı Pierre Nkurunziza da yeşil sahalarda top peşinde koşturarak ilginç bir görüntü ortaya koyuyor. Futbol sevgisi bilinen başkan, belli aralıklarla maçlara katılarak burada boy gösteriyor.