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21.02.2021 - 15:55 |

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da iki isim Galatasaray maçında yok

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak Erzurumspor'da iki isim forma giyemeyecek.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da iki isim Galatasaray maçında yok
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Süper Lig'de Hatayspor'u ağırladığı maçı 3-1 kaybeden Erzurumspor, gelecek hafta Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma öncesinde de iki oyuncusunu kaybetti.

Erzurumspor'da 17. dakikada sarı kart gören Petrus Boumal, Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü ve Türk Telekom Stadı'nda oynamam şansını kaybetti.

Öte yandan Erzurumspor kalecisi Jakub Szumski, 47. dakikada kariyerinde ilk kırmızı kartını gördü ve Galatasaray deplasmanında forma giyemeyecek bir diğer isim oldu.

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Büyükşehir Belediye Erzurumsporda iki isim Galatasaray maçında yok

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