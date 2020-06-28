Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Çağlarlı Leicester City, Chelsea'ye elendi!
28.06.2020 - 20:12 |

Çağlarlı Leicester City, Chelsea'ye elendi!

Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, FA Cup yarı finalinde Chelsea'ye 1-0 mağlup olarak elendi.

Çağlarlı Leicester City, Chelsea'ye elendi!
ABONE OL

Leicester City ile Chelsea, FA Cup yarı finalinde karşı karşıya geldi.

Chelsea, 63. dakikada Ross Barkley'in golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak FA Cup'ya yarı finale yükseldi

Leicester City'de Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken maçın son bölümünde mutlak bir pozisyondan yararlanamadı.

Çağlarlı Leicester City, Chelseaye elendi

Çağlar Söyüncü'nün Hayali

    Galatasaray, Başakşehir maçı için stada geldi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Çağlarlı Leicester City, Chelsea'ye elendi!
      Çağlarlı Leicester City, Chelsea'ye elendi!
    2. Kaan Ayhan ile Kenan Karaman'ın transfer kararı!
      Kaan Ayhan ile Kenan Karaman'ın transfer kararı!
    3. Mario Gomez kariyerini golle bitirdi! Beşiktaş'tan paylaşım...
      Mario Gomez kariyerini golle bitirdi! Beşiktaş'tan paylaşım...
    4. Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor: 2-2
      Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor: 2-2
    5. Hakan Çalhanoğlu gol attı Milan, Roma'yı yıktı!
      Hakan Çalhanoğlu gol attı Milan, Roma'yı yıktı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? BŞK GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

    Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? BŞK GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

    Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor 0-2

    Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor 0-2

    Lampard'dan Pulisic'e övgü: Sterling, Salah veya Mane'nin seviyesine gelecek

    Lampard'dan Pulisic'e övgü: Sterling, Salah veya Mane'nin seviyesine gelecek

    Sheffield United-Arsenal: 1-2

    Sheffield United-Arsenal: 1-2

    Sıradaki Haber