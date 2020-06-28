28.06.2020 - 20:12 |
Çağlarlı Leicester City, Chelsea'ye elendi!
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, FA Cup yarı finalinde Chelsea'ye 1-0 mağlup olarak elendi.
Leicester City ile Chelsea, FA Cup yarı finalinde karşı karşıya geldi.
Chelsea, 63. dakikada Ross Barkley'in golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak FA Cup'ya yarı finale yükseldi
Leicester City'de Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken maçın son bölümünde mutlak bir pozisyondan yararlanamadı.
Çağlar Söyüncü'nün Hayali