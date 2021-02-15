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15.02.2021 - 15:00 |

CANLI ANLATIM | Gençlerbirliği - Beşiktaş

Süper Lig'de 25. hafta maçında zirve mücadelesi veren Beşiktaş, Ankara'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Skorer'in canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz...

CANLI ANLATIM | Gençlerbirliği - Beşiktaş
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Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş zirve yolundaki rakiplerinin kazandığı haftada Gençlerbirliği'nin konuğu...

Eryaman Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. 

İLK 11'LER:

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Zargo, Arda, Polomat, Furman, Soner, Mugni, Candeias, Sefa, Ayite

BEŞİKTAŞ: Ersin, Dorukhan, Welinton, Necip, Rosier, Josef, Atiba, Larin, Ljajic, Ghezzal, Aboubakar

FENERBAHÇE,GALATASARAY HAFTAYI KAYIPSIZ TAMAMLADI

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş'ın aynı puanda yer alan rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray haftayı kayıpsız tamamladı. Beşiktaş'ta zorlu şartlarda oynanacak olan Ankara deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

 

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