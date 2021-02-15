CANLI ANLATIM | Gençlerbirliği - Beşiktaş
Süper Lig'de 25. hafta maçında zirve mücadelesi veren Beşiktaş, Ankara'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Skorer'in canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş zirve yolundaki rakiplerinin kazandığı haftada Gençlerbirliği'nin konuğu...
Eryaman Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
İLK 11'LER:
GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Zargo, Arda, Polomat, Furman, Soner, Mugni, Candeias, Sefa, Ayite
BEŞİKTAŞ: Ersin, Dorukhan, Welinton, Necip, Rosier, Josef, Atiba, Larin, Ljajic, Ghezzal, Aboubakar
FENERBAHÇE,GALATASARAY HAFTAYI KAYIPSIZ TAMAMLADI
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş'ın aynı puanda yer alan rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray haftayı kayıpsız tamamladı. Beşiktaş'ta zorlu şartlarda oynanacak olan Ankara deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.