Son dakika | 'Kocaman' şok! Kimse beklemiyordu, son şampiyon Başakşehir...

"Gerçeklerle yüzleşmek zorundayız" Bizim sanki dozumuz nasıl olsa bize bir şey olmaz duygusu biraz daha artmış şekilde gözüyor. Bunun bir sonraki safhası büyük bir çöküntü oluyor. Şu andaki genel durum yapılabilirlik kalitesinin zihinsel olarak biraz daha aşağıya çekilmiş olması. Şu andan itibaren gerçeklerle yüzleşmek zorunda Başakşehir takımı.