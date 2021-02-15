AA
• 15 Şubat 2021 - 12:49 • Son Güncelleme:
Son dakika | 'Kocaman' şok! Kimse beklemiyordu, son şampiyon Başakşehir...
Medipol Başakşehir, dün Göztepe'ye deplasmanda yenilerek üst üste 4. mağlubiyetini aldı. Son şampiyon, Okan Buruk teknik direktörlüğünde başlayan ve Aykut Kocaman yönetiminde devam eden sezonda küme düşme potasına girdi. Avrupa'da mutlu sona ulaştıktan bir sezon sonra düşen takımlar var. İşte detaylar...
AA
• 15 Şubat 2021 - 12:49 • Son Güncelleme:
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Kabus gibi sezon
Süper Lig'de geçen sezonu şampiyonlukla noktalayıp Türk futbol tarihinde bir ilke imza atan Medipol Başakşehir için bu sezon kabus gibi geçiyor.
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"Hiçbir şey nedensiz değil"
Maçtan sonra yaptığı açıklamada şampiyon olmuş bir takımın düşme hattında yer almasının çok rastlanan bir şey olmadığını ifade eden teknik direktör Aykut Kocaman, "Bu çok rastlanan bir şey değil hem Başakşehir'in kurguladığı düzen içinde pek uygun durmuyor. Gerekçeleri var doğal olarak. Hiçbir şey nedensiz değil. 'Bize bir şey olmaz, biz iyiyiz' duygusu gayet iyidir, 'biz yenilmeyiz, biz kazanırız' duygusu gayet iyidir, ancak her şeyde olduğu gibi burada da ölçü çok önemli. İlaçla zehiri birbirinden ayıran şey dozuymuş.
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"Gerçeklerle yüzleşmek zorundayız"
Bizim sanki dozumuz nasıl olsa bize bir şey olmaz duygusu biraz daha artmış şekilde gözüyor. Bunun bir sonraki safhası büyük bir çöküntü oluyor. Şu andaki genel durum yapılabilirlik kalitesinin zihinsel olarak biraz daha aşağıya çekilmiş olması. Şu andan itibaren gerçeklerle yüzleşmek zorunda Başakşehir takımı.
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Fenerbahçe örneği
Bu ligde olmaz olmaz. İki sezon evvel ligin en köklü takımlarından bir tanesi Fenerbahçe, son Sivas maçıyla durumu değiştirme şansı buldu sona doğru. Her şeyin olabileceği ligde gerçekçi, ayakları yere basan bir hale gelmemiz gerekiyor hepimizin. Yoksa öbür türlü son pişmanlık fayda etmez, her şey olabilir ligde" diye konuştu.
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Tarihte City ve Nürnberg bu şoku yaşadı
Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan Medipol Başakşehir, şampiyon oldukları sezonun ardından ikinci lige düşen takımları akıllara getirdi. Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinden İngiltere'de Manchester City ve Almanya'da Nürnberg, şampiyon tamamladıkları sezondan hemen sonra lige veda eden takımlar oldu.
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Juventus ve Milan şike skandalı nedeniyle küme düşürüldü
Söz konusu ülkelerden İtalya'da ise geçmiş yıllarda Juventus ve Milan, şike skandallarına karıştıkları gerekçesiyle şampiyon bitirdikleri sezonların ardından küme düşürüldü. Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi arasında yer alan Fransa ve İspanya'da şampiyonluk yaşadıktan bir sezon sonra ligden düşen takım bulunmuyor.
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