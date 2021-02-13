13.02.2021 - 12:44 |
CANLI ANLATIM | Kayserispor - Ankaragücü
Süper Lig'in 25. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasından Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.
Süper Lig'de 25. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Kayserispor evinde Ankara temsilcisi MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor..
Saat 13:30'da Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmayı Skorer Canlı Anlatım sayfasından anbean takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER:
Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Kolovetsios, Uğur, Yasir, Luckassen, Karlo, Campanharo, Avramovski, Lennon, İlhan Parlak
Ankaragücü: Korcan, Pazdan, Sarlija, Kitsiou, Atila, Atakan, Voca, Emre Güral, Paintsil, Saba, Borven