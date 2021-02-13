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13.02.2021 - 12:44 |

CANLI ANLATIM | Kayserispor - Ankaragücü

Süper Lig'in 25. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasından Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

CANLI ANLATIM | Kayserispor - Ankaragücü
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Süper Lig'de 25. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Kayserispor evinde Ankara temsilcisi MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor..

Saat 13:30'da Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmayı Skorer Canlı Anlatım sayfasından anbean takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER:

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Kolovetsios, Uğur, Yasir, Luckassen, Karlo, Campanharo, Avramovski, Lennon, İlhan Parlak

Ankaragücü: Korcan, Pazdan, Sarlija, Kitsiou, Atila, Atakan, Voca, Emre Güral, Paintsil, Saba, Borven

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