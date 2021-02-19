CANLI | Başakşehir - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bordo Mavililer, Başakşehir’i mağlup ederek galibiyet serisini 7’ye yükseltmek ve son 17 sezonun en iyi serisini yakalamak istiyor. Ligde 4. sırada bulunan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Erce Kardeşler, Marlon, Serkan Asan, Hosseini, Baker, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Trondsen maç kadrosunda yok. Ayrıca Anthony Nwakaeme de cezalı olduğu için Başakşehir'e karşı forma giyemedi. Ligde son 7 maçını kazanamayan Başakşehir ise kötü gidişata formda rakibi karşısında son vermeye çalışacak. Başakşehir’de ise tam 10 oyuncu sakat. Mücadele saat 19.00'da başladı.

Başakşehir - Trabzonspor ilk 11'ler:

Başakşehir: Mert, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mehmet Topal, Berkay, Deniz Türüç, Fernandes, Crivelli.

Trabzonspor: Kağan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Hugo, Faruk Can, Flavio, Berat, Yunus Mallı , Bakasetas, Ekuban, Djaniny.

MAÇTAN NOTLAR



Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, eski takımına karşı Gaziantep maçı kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı.

Avcı, Uğurcan Çakır, Anthony Nwakaeme, Marlon Rodrigues'in yokluğunda genç oyunculara şans verdi.

Uğurcan'ın yerine kalede Kağan Moradaoğlu'na eldivenleri teslim eden Avcı, defansın solunda Faruk Can Genç'e, orta sahada ise Yunus Mallı'ya forma verdi.

Kağan Moradaoğlu ilk profesyonel maçına çıktı

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un yokluğunda Trabzonspor'un kalesini koruyan 2003 doğumlu oyuncu Kağan Moradaoğlu ilk resmi maçına Medipol Başakşehir deplasmanında çıktı.

Böylelikle ligin en genç oyuncuları arasına giren Kağan lig tarihinde Trabzonspor'un kalesine geçen en genç futbolcu oldu.

Yunus Mallı ilk kez on birde

Trabzonspor'un devre arasında Wolfsburg'tan kadrosuna kattığı Yunus Mallı, bordo-mavili formayla ilk kez on birde görev aldı.

Trabzonspor'da üç maçta oynayan Yunus, toplamda 13 dakika forma giydi.

Egemen Korkmaz kulübeye geri döndü

Medipol Başakşehir ile oynanan Süper Kupa maçında kırmızı kart gören Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, 4 maçlık cezasını tamamlayarak yeniden kulübeye döndü.

Başakşehir maçıyla cezası dolan Korkmaz başka bir Başakşehir karşılaşmasında görev alanında yer aldı.

Kocaman'dan 2 değişiklik

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktörü Aykut Kocaman bir önceki lig maçına göre ilk 11'inde iki değişikliğe gitti.

Kocaman, turuncu-lacivertli takımın deplasmanda 2-1 kaybettiği Göztepe mücadelesine ilk 11'de başlayan Youssuf Ndayishimiye ve Muhammed Emin Sarıkaya'nın yerine Rafael ve Mehmet Topal'ı sahaya sürdü.

Turuncu-lacivertli ekip; Mert Günok, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Azubuike, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Junior Fernandes ve Crivelli ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Danijel Aleksic, Nacer Chadli, Edin Visca, Mahmut Tekdemir, Giuliano, Junior Caiçara, Bolingoli, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner ve Mete Kaan Demir kadroda yer almadı.

Abdullah Avcı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'na ilk kez rakip olarak çıkıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ilk kez eski takımına karşı rakip olarak saha kenarında yer aldı.

Turuncu-lacivertli takımın başında 10 yıl görev yapan Avcı, geçtiğimiz sezon ise ilk kez Beşiktaş ile Vodafone Park'ta eski takımına karşı saha kenarında yer almıştı. O mücadele 1-1 sona ermişti.

Özcan Arkoç anısına saygı duruşu

İki gün önce yaşamını yitiren A Milli Futbol Takımı'nın ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özkan Arkoç anısına maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Arkoç, 9'u A Milli olmak üzere toplam 28 maçta ay-yıldızlı formayı giymişti. Türkiye'de Vefa, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını terleten Arkoç, Avusturya'da Austria Wien, Almanya'da da Hamburg takımlarında görev almıştı.