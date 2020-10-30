30.10.2020 - 19:51 |
CANLI | Fatih Karagümrük - Erzurumspor
Süper Lig’in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk ediyor. 8 puanı Karagümrük, 4. sırada yer alıyor. 7 puanlı Erzurumspor ise haftaya 10. sırada girdi. Müsabaka saat 20.00'de başladı.
Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk ediyor. 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig’de sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, iç saha maçlarında yenilmedi. Mücadele öncesi 8 puanı bulunan Karagümrük, 4. sırada yer alıyor. 7 puanlı Erzurumspor ise haftaya 10. sırada girdi. Mücadele saat 20.00'de başladı.
İLK 11'LER:
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Eric Lichaj, Enzo Roco, Ervin Zukanovic, Jure Balkovec, Lucas Biglia, Badou Ndiaye, Alassane Ndao, Erik Sabo, Aatıf Chahechouhe, Artur Sobiech
Erzurumspor: Fabien Farnolle, Leo Schwechlen, Arturo Mina, Adolphe Teikeu, Mitchell Donald, Gabriel Obertan, İbrahim Akdağ, Cenk Ahmet Alkılıç, Jugurtha Hamroun, Emrah Başsan, Ricardo Gomes