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HaberlerKasımpaşa Haberleri CANLI | Fatih Karagümrük - Erzurumspor
30.10.2020 - 19:51 |

CANLI | Fatih Karagümrük - Erzurumspor

Süper Lig’in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk ediyor. 8 puanı Karagümrük, 4. sırada yer alıyor. 7 puanlı Erzurumspor ise haftaya 10. sırada girdi. Müsabaka saat 20.00'de başladı.

CANLI | Fatih Karagümrük - Erzurumspor
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Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk ediyor. 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig’de sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, iç saha maçlarında yenilmedi. Mücadele öncesi 8 puanı bulunan Karagümrük, 4. sırada yer alıyor. 7 puanlı Erzurumspor ise haftaya 10. sırada girdi. Mücadele saat 20.00'de başladı.

CANLI | Fatih Karagümrük - Erzurumspor

 

İLK 11'LER:

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Eric Lichaj, Enzo Roco, Ervin Zukanovic, Jure Balkovec, Lucas Biglia, Badou Ndiaye, Alassane Ndao, Erik Sabo, Aatıf Chahechouhe, Artur Sobiech

Erzurumspor: Fabien Farnolle, Leo Schwechlen, Arturo Mina, Adolphe Teikeu, Mitchell Donald, Gabriel Obertan, İbrahim Akdağ, Cenk Ahmet Alkılıç, Jugurtha Hamroun, Emrah Başsan, Ricardo Gomes

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