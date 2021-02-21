CANLI | Fenerbahçe Göztepe! İlk 11'ler belli oldu...

Zireve yarışı iyice kızışmış durumda... Liderlik 3 büyük arasında gidip geliyor. Bu sene birçok transfer yapan ve şampiyonluğu kimseye kaptırmak istemeyen Fenerbahçe, Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Sarı Kanarya'nın 3 puan kaybetmeye tahammülü yok. Kritik maç önceci ilk 11'ler ve mücadelenin başlama saati ve kanalı araştırılıyor.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Göztepe maçı bu akşam saat 19.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD1 kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE İLK 11'İ

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Thiam

Yedekler: Megyeri, Marko, Titi, Kerim, Yalçın, Kubilay, Esiti, Tripic, Napoleoni, Ideye

Göztepe: İrfan Can; Murat, Alpaslan, Atınç, Burekovic; Soner, Obinna; Diabate, Halil, Ndiaye; Jahovic.