 CANLI İZLE | Sevilla - Huesca

İspanya La Liga'da Sevilla evinde Huesca'yı konuk ediyor. Zirveden kopmak istemeyen Sevilla hata yapmak istemiyor. Sevilla 21 maç sonunda topladığı 42 puanla 4. sırada bulunuyor. Huesca ise 22 maçta topladığı 16 puanla son sırada yer alıyor. Saat 18.15'te başlayan mücadeleyi Skorer ve D Smart canlı yayınlıyor.