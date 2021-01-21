CANLI | Sivassspor - Fenerbahçe

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor. Beşiktaş, Karagümrük karşısındaki kazanırken sarı-lacivertliler zirve takibi için mutlak 3 puan istiyor. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER:

Sivasspor: Robin Yalçın, Aaron, Caner, Uğur; Claudemir, Hakan Arslan, Fayçal; Erdoğan, Yatabare, Max Gradel.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

Mert Hakan: "Bu maç neden saat 16.00'da oynanmadı?"

Uzun yıllar Sivasspor'da forma giyen Mert Hakan Yandaş'tan maç öncesi itiraf geldi. Skorer'in edindiği bilgiye göre 26 yaşındaki futbolcunun "Uzun süre Sivasspor'da oynadım. Bu kadar soğuk hava görmedim" dediği öğrenildi. Bu arada sarı-lacivertli futbolcuların "Bu maç neden saat 16.00'da oynanmadı?" şeklinde serzenişte bulundukları ifade edildi.

CANER ERKİN VE MERT HAKAN YANDAŞ'IN CEZALARI BİTTİ

Sarı Lacivertli ekipte cezaları sebebiyle Ankaragücü maçını kaçıran Caner Erkin ile Mert Hakan, Sivasspor maçında görev aladı. İki oyuncu da teknik ekip tarafından Sivasspor maçının 11'ine dahil edildi.

OZAN TUFAN KART CEZALISI

Sarı kart cezası bulunan Ozan Tufan, Sivasspor maçında görev alamayacak. Ankaragücü maçında gördüğü sarı-kartla cezalı duruma düşen Ozan Tufan kadroda yer almıyor.

YİĞİDOLAR 4 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig’de Sivasspor 4 maçtır kaybetmiyor. Yiğidolar, oynadığı son 4 maçta 3 beraberlik ve 1 galibiyet almıştı. Fenerbahçe ise ligde 5 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

FAJR KART SINIRINDA

Sivasspor´un Fenerbahçe ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar´da 3´er sarı kartı bulunan Fayçal Fajr, Fenerbahçe karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.

28 MAÇTA 102 GOL ATILDI

Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig’de yapılan 28 maçta toplam 102 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 38, Fenerbahçe ise 64 kez fileleri havalandırırken, futbolseverler toplamda 102 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3.95 olarak gerçekleşti.

RIZA ÇALIMBAY’IN FENERBAHÇE ŞANSSIZLIĞI!

Sivasspor’da deneyimli Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın, rakibine karşı şansı tutmuyor. Çalımbay, kariyerinde 12 farklı takımın başında Fenerbahçe’ye karşı mücadele etti. Deneyimli hoca Göztepe, Denizli, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor ile Fenerbahçe’ye karşı çıktığı 39 resmi maçın sadece 10’unu kazanabildi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, Çalımbay’ın takımlarına karşı 23 galibiyet elde ederken, 6 maç ise beraberlikle sona erdi.