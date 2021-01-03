Carlos Sainz: Dakar Rallisi çılgınca bir meydan okuma

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 43. kez düzenlenecek. Sporcuların kazanmak kadar tamamlamayı da hedefledikleri yarış, bugün (3 Ocak) başlayacak. Otomobil kategorisinin son şampiyonu ve Red Bull sporcusu Carlos Sainz hedefleri ve Dakar Rallisi hakkında konuştu.

Kişisel olarak kendisini bu zorlu yarışa hazır hissettiğini dile getiren İspanyol efsane “Tabii ki son ana kadar her şeyi hazır tutmaya çabalıyoruz. Genel olarak baktığımda kendimi hazır görüyorum. Kendi rutinimi aşağı yukarı yapmaya devam ediyorum, kendimi tanıyorum, Dakar’a hep hazırlandığım şekilde hazırlandım. Fiziksel olarak da mental olarak da hazırım. Takımım Mini ile 3. yılım ve tabii ki her sene daha iyiye gittik. Sebastien Loeb, Nani Roma gibi zorlu rakiplerim var. Dolayısıyla da heyecanla yarış anını bekliyorum” dedi.

Dakar Rallisi’nde mücadele etmenin büyük bir tecrübe olduğunu dile getiren Red Bull sporcusu Sainz “Bunu sadece kazandığım için söylemiyorum. Dakar gerçekten büyük bir tecrübe. Başka bir ülkeyi keşfediyorsun. Özellikle de ilk hafta inanılmaz oluyor. Güzel etaplar, kumlar, kayalar… İkinci hafta ise biraz daha hızlı. Organizatörler bizleri dinliyor, öğreniyor ve eminim bu sene de bizim için güzel bir yarış organize etmişlerdir” ifadelerini kullandı.

‘Tek bir hata tüm yılı çöpe atıyor’

İki hafta gibi uzun bir yarışta yorgunluğun her gün katlanarak arttığını belirten Carlos Sainz “günde en az 4-5 saat direksiyon başında oluyorsun. Etaplar zorlu. Hatta bazen çok zorlu. Dolayısıyla günler geçtikçe yorgunluk da artıyor. Fit olmak, iyi bir konsantrasyona sahip olmak bu yüzden çok önemli. Dediğim gibi zorluk her gün daha da artıyor, daha da yoruluyorsun. İyi hazırlanmanın önemi de burada ortaya çıkıyor” dedi.

Bütün yıl Dakar Rallisi için hazırlandıklarını vurgulayan tecrübeli pilot “Dakar Rallisi hem araçlar, hem pilotlar hem de takımdaki tüm bireyler için büyük bir meydan okuma. Dolayısıyla yarışı bitirdiğiniz anda herkese büyük bir saygı duyuyorsunuz. Çünkü neler yaşadıklarını biliyorsunuz. Ve Dakar’da tek bir şansınız var. Yani yaptığınız tek bir hata sizi bu meydan okumanın dışına atabiliyor” diye konuştu.

‘Ya seversin ya nefret edersin’

Dakar Rallisi’ne insanların bakış açısını çok iyi bildiğini söyleyen Sainz “Dakar Rallis’ni ya seversin ya da nefret edersin. Bunun bir ortası yok. Çoğu insan Dakar’ı çılgınlık olarak görüyor. Karşılaştığımız şey çok zorlu bir yarış. Ve insanlar burada işlerin sorunsuz şekilde ilerlemesi için çok çaba sarf ediyor. Takımdaki herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. O sebeple de Dakar Rallisi’nin tek bir kelime ile ifade etmek çok zor. Sadece çok çılgınca bir meydan okuma diyebilirim” dedi.



‘Kazanabiliriz ama kolay olmayacak’

Son şampiyon olarak bu başarıyı tekrarlayabileceklerine inandıklarını söyleyen Red Bull sporcusu Carlos Sainz “Hem yarışa hem de katılımcılara çok saygı duyuyorum. Bu şartlarda yeniden Dakar’ı kazanabilir miyiz? Evet kazanabiliriz ama hiç kolay olmayacak. Kendimi en iyi şekilde bu yarışa hazırlamak için her yönden çabalıyorum. Nelerle karşılaşabileceğimi düşünüyorum. Testlerde araçtan iner inmez neleri geliştirmemiz gerektiğini yazıyorum. 15. kez Dakar’da yarışacağım. Bir 15 kez daha yarışmayı düşünüyorum. Şaka bir yana ben sadece önümüzdeki yarışa konsantre oldum. Eğer hızlı olmazsam, eğer yaptığım işten keyif almaz ve mutlu olmazsam bir daha Dakar’da yarışmaya gelmem. Kendimi fiziksel olarak yeterli görüyorum. Şu an kazanma mücadelesi için yeterince hızlı olduğumu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.