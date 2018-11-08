Cavaliers'e iki şok birden! Cedi Osman...
Cleveland Cavaliers sahasında Oklahoma City Thunder'la karşılaşırken, hem maçı kaybetti, hem de sakatlanan Cedi Osman'ı...
NBA'e 10 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın ilk çeyrekte belinden sakatlandığı karşılaşmada Oklahoma City Thunder'a 95-86 yenildi.
Tamamı üst üste olmak üzere 6. galibiyetini alan konuk takım Thunder'da Dennis Schroder 28, Paul George 18, Jerami Grant 12 sayı attı.
Cedi Osman'ın ilk 5'te başlayıp 5 dakika sahada kalabildiği Cavaliers'ta Collin Sexton'ın 15, JR Smith'in 13 sayısı, sezonun 10. mağlubiyetini önleyemedi.
Raptors kazanmaya devam ediyor
Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors, Sacramento Kings deplasmanında 114-105 galip geldi.
Art arda 5. olmak üzere 11. maçını kazanan Raptors'ta Kawhi Leonard 25 sayı, 11 ribaunt, Serge Ibaka 14 sayı, 14 ribaunt, Jonas Valanciunas 11 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette ön plana çıktı.
Bu sezon 5. yenilgisini yaşayan Kings'te Willie Cauley-Stein ve Buddy Hield 24'er, De'Aaron Fox 20 sayı buldu.
NBA'e 4 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder: 86-95
Orlando Magic-Detroit Pistons: 96-103
Atlanta Hawks-New York Knicks: 107-112
Miami Heat-San Antonio Spurs: 95-88
Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 94-100
Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 89-87
New Orleans Pelicans-Chicago Bulls: 107-98
Utah Jazz-Dallas Mavericks: 117-102
Sacramento Kings-Toronto Raptors: 105-114
Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 114-110