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08.11.2018 - 10:38 |

Cavaliers'e iki şok birden! Cedi Osman...

Cleveland Cavaliers sahasında Oklahoma City Thunder'la karşılaşırken, hem maçı kaybetti, hem de sakatlanan Cedi Osman'ı...

Cavaliers'e iki şok birden! Cedi Osman...
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NBA'e 10 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın ilk çeyrekte belinden sakatlandığı karşılaşmada Oklahoma City Thunder'a 95-86 yenildi.

Tamamı üst üste olmak üzere 6. galibiyetini alan konuk takım Thunder'da Dennis Schroder 28, Paul George 18, Jerami Grant 12 sayı attı.

Cedi Osman'ın ilk 5'te başlayıp 5 dakika sahada kalabildiği Cavaliers'ta Collin Sexton'ın 15, JR Smith'in 13 sayısı, sezonun 10. mağlubiyetini önleyemedi.

Raptors kazanmaya devam ediyor

Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors, Sacramento Kings deplasmanında 114-105 galip geldi.

Art arda 5. olmak üzere 11. maçını kazanan Raptors'ta Kawhi Leonard 25 sayı, 11 ribaunt, Serge Ibaka 14 sayı, 14 ribaunt, Jonas Valanciunas 11 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette ön plana çıktı.

Bu sezon 5. yenilgisini yaşayan Kings'te Willie Cauley-Stein ve Buddy Hield 24'er, De'Aaron Fox 20 sayı buldu.

NBA'e 4 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder: 86-95

Orlando Magic-Detroit Pistons: 96-103

Atlanta Hawks-New York Knicks: 107-112

Miami Heat-San Antonio Spurs: 95-88

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 94-100

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 89-87

New Orleans Pelicans-Chicago Bulls: 107-98

Utah Jazz-Dallas Mavericks: 117-102

Sacramento Kings-Toronto Raptors: 105-114

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 114-110

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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