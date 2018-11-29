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29.11.2018 - 14:13 | | AA

Çaykur Rize çıkış arıyor

Bu hafta MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da kulüp başkanı Hasan Kartal, açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rize çıkış arıyor
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Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da kulüp başkanı Hasan Kartal, "Ayağa kalkmak için dev bir adıma ihtiyacımız var ve ilk adımı MKE Ankaragücü maçı ile atmak istiyoruz." dedi. Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Demir Grup Sivasspor karşısında alınan bir puanın sevindirici olmasa da camia adına umut verici olduğunu söyledi.

Ligde puan cetvelinde son sırada olduklarını ve bunun bütün camiayı mutsuz ettiğini belirten Kartal, "Biz tabloya bakarak konuşmuyoruz. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Her şeyi telafi etme ve yeniden başlama şansımız var ama bunun için ilk önce birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bunun için camianın MKE Ankaragücü maçı ile kenetlenip bir bütün olduğunu göstermesini bekliyoruz." diye konuştu.

Toparlanıp çıkışa geçeceklerine inandığını vurgulayan Kartal, şöyle devam etti: "Ayağa kalkmak için dev bir adıma ihtiyacımız var ve ilk adımı MKE Ankaragücü maçı ile atmak istiyoruz. İlk yarının bitimine 4 maç var. Ankaragücü maçı bizim için bir başlangıç olmalı. Bunun için taraftara çok ihtiyacımız var. Taraftarımızla başaracağız. Rize camiasının kenetlenince neleri başaracağını göstermeliyiz." Takımın gelişimi için teknik direktör Okan Buruk ile fikir birliği içerisinde olduklarını anlatan Hasan Kartal, ilk hedeflerinin, ilk yarıyı iyi bir noktaya çıkarak tamamlamak olduğunu, ardından takımın daha ileri taşınması için gerekli çalışmaları yapacaklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Çaykur Rizespor'da tedavisi süren Musa Çağıran MKE Ankaragücü maçında görev alamayacak, Aminu Umar'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

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