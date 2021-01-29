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29.01.2021 - 15:48 | | RİZE (AA)

Çaykur Rizespor, Alexander Soderlund'u transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 33 yaşındaki Norveçli futbolcu Alexander Toft Soderlund ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor, Alexander Soderlund'u transfer etti
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Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "İsveç 1. Lig ekiplerinden BK Hacken'de forma giyen ve Norveç milli takımlarında 34 maç oynamış olan forvet oyuncusu Alexander Toft Soderlund kendisini 1,5 sezon yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır." denildi. 

"Soderlund, kulübümüze hoş geldin" ifadesi de kullanılan açıklamada, futbolcuya başarı dileğinde bulunuldu.

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Çaykur Rizespor, Alexander Soderlundu transfer etti

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