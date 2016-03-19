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19.03.2016 - 12:43 | | RİZE (AA)

Çaykur Rizespor beraberliğe sevindi

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Ferah, "Akhisar Belediyespor karşısında aldığımız 1 puan ligde kalma yarışında çok önemli" dedi.

Çaykur Rizespor beraberliğe sevindi
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Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Akhisar Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, kazanılan 1 puanın ligde kalma yarışında çok önemli olduğunu söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eksiklere rağmen iyi mücadele ettiklerini belirterek "Akhisar Belediyespor deplasmanına Kweuke, cezalı olan Oboabona ve Koray Altınay'dan yoksun gittik. Kafilede yer alan Eren Albayrak ve Chevalier'in de sakatlanması işlerimizi zorlaştırdı. Maç öncesi bazı değişikliklere gitmek zorunda kaldık." dedi.

Her şeye rağmen maça iyi başladıklarını ifade eden Ferah, "Maçın ilk yarısında oyunun bazı bölümlerinde üstünlüğü elimizde tuttuk ama öne geçmeyi başaramadık. İkinci yarıda ise birçok gol pozisyonuna girmemize rağmen kaleci Fatih'in performansı öne geçmemizi engelledi. Galibiyeti ararken şansız bir şekilde 1-0 geriye düştük. Erken bulduğumuz golle beraberliği yakalasak da 3 puanı getirecek galibiyet golünü atamadık." diye konuştu.

Ligin giderek zorlaştığını vurgulayan Ferah, "Ligde kalma yarışı da her geçen gün zorlaşıyor. Bundan sonra alınacak her puan değerli. Akhisar Belediyespor karşısında aldığımız 1 puan ligde kalma yarışında çok önemli. Lige verilen milli aranın ardından Kayserispor ile karşılaşacağız. Bu maçı da kazanırsak yarış bizim çok daha kolaylaşacak." ifadelerini kullandı.

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