Çaykur Rizespor, Erzurum'da hazırlanıyor!

Palandöken ilçesindeki yüksek irtifa kamp merkezinde antrenmanlarını sürdüren Karadeniz ekibi, kampın ikinci gününde düz koşu yaptı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde 23 futbolcuyla antrenmanlarını sürdüren Çaykur Rizespor'un, Erzurum'daki kamp süresince 3 hazırlık maçı yapması planlanıyor.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Xanadu Snow White Oteli'nde kalan ve günde iki antrenman yapacak olan takımda, morallerin yüksek olduğu gözlendi.

Yeşil-mavili takımın Erzurum kampı 26 Temmuz'da sona erecek.