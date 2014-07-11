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11.07.2014 - 12:18 |

Çaykur Rizespor, Erzurum'da hazırlanıyor!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, 2014-2015 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

Çaykur Rizespor, Erzurum'da hazırlanıyor!
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Palandöken ilçesindeki yüksek irtifa kamp merkezinde antrenmanlarını sürdüren Karadeniz ekibi, kampın ikinci gününde düz koşu yaptı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde 23 futbolcuyla antrenmanlarını sürdüren Çaykur Rizespor'un, Erzurum'daki kamp süresince 3 hazırlık maçı yapması planlanıyor.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Xanadu Snow White Oteli'nde kalan ve günde iki antrenman yapacak olan takımda, morallerin yüksek olduğu gözlendi.

Yeşil-mavili takımın Erzurum kampı 26 Temmuz'da sona erecek.

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