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14.06.2020 - 18:23 |

Çaykur Rizespor Galatasaray 2-0

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Mücadelede futbolcuların sakatlığıyla sarsılan Galatasaray sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Öte yandan Galatasaray'de Adem Büyük kırmızı kart gördü

Çaykur Rizespor Galatasaray 2-0
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Süper Lig'in 27. haftasında son iki yılın şampiyonu Galatasaray, zirve takibinin sürdürmek için deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Çaykur Rizespor'un gollerini 42. dakikada Skoda, 53. dakikada Tunay Torun kaydetti.

Hakeme itirazlarını sürdüren Adem Büyük, 89. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

 

Muslera ve Andone sakatlandı
Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Muslera sakatlandı. Uruguaylı kaleci hastaneye kaldırıldı. Skorer'in edindiği bilgiye göre Muslera'nın sağ ayağında 2 ade kırık tespit edildi ve alçıya alındı. 

Galatasaray'da Florin Andone, Çaykur Rizespor kalecisi ile yaşadığı çarpışma sonucunda kötü bir şekilde sakatlandı ve maçı tamamlayamadı.

 

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Rizespor penaltı kazandı
Çaykur Rizespor 40. dakikada penaltı kazandı. Kaleci Okan penaltı vuruşunu kurtardı ancak Skoda dönen topu tamamladı.

Bu sonuçla Galatasaray ligde 50 puanla 3 sırada yer aldı. Çaykur Rizespor ise 28 puanla 14. sıraya yükseldi.


İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Mejnak, Vetrih, Diomande, Tunay, Garmash, Samudio, Skoda

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao

 

Çaykur Rizespor Galatasaray 2-0

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