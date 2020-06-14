Çaykur Rizespor Galatasaray 2-0

Süper Lig'in 27. haftasında son iki yılın şampiyonu Galatasaray, zirve takibinin sürdürmek için deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Çaykur Rizespor'un gollerini 42. dakikada Skoda, 53. dakikada Tunay Torun kaydetti.

Hakeme itirazlarını sürdüren Adem Büyük, 89. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Muslera ve Andone sakatlandı

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Muslera sakatlandı. Uruguaylı kaleci hastaneye kaldırıldı. Skorer'in edindiği bilgiye göre Muslera'nın sağ ayağında 2 ade kırık tespit edildi ve alçıya alındı.

Galatasaray'da Florin Andone, Çaykur Rizespor kalecisi ile yaşadığı çarpışma sonucunda kötü bir şekilde sakatlandı ve maçı tamamlayamadı.

Rizespor penaltı kazandı

Çaykur Rizespor 40. dakikada penaltı kazandı. Kaleci Okan penaltı vuruşunu kurtardı ancak Skoda dönen topu tamamladı.

Bu sonuçla Galatasaray ligde 50 puanla 3 sırada yer aldı. Çaykur Rizespor ise 28 puanla 14. sıraya yükseldi.



İLK 11'LER



Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Mejnak, Vetrih, Diomande, Tunay, Garmash, Samudio, Skoda



Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao

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