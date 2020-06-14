Son dakika | Galatasaray'a Muslera'nın sakatlığı açıklandı! Sağ ayağında 2 kırık...

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Muslera sakatlandı.

Sakatlanan Fernando Muslera acı içinde ambulansa taşındı, Galatasaray'da Okan Kocuk oyuna girdi. Uruguaylı kaleci hastaneye götürüldü.

SKORER'in edindiği bilgiye göre Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde tespit edildi. Uruguaylı kalecinin ayağı alçıya alındı.

EN AZ 6 AY YOK...

Çekilen röntgen sonrası Uruguaylı kalecide 2 kırık tespit edilirken, intrameduller çivi takılarak sağlığına kavuşturulacağı öğrenildi. Muslera'nın sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı tahmin ediliyor.

Hastaneden ayrılan Muslera Trabzon Havalimanı'na götürüldü. Tecrübeli file bekçisi yarın ameliyat olacak.

Galatasaray'da geçen sezon yine Rize deplasmanında Emre Akbaba'nın ayağı kırılmıştı.