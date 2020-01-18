Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Çaykur Rizespor, Yusuf Acer'i Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralık gönderdi
18.01.2020 - 23:55 | | AA

Çaykur Rizespor, Yusuf Acer'i Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralık gönderdi

Çaykur Rizespor, Yusuf Acer'i TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiraladığını bildirdi.

Çaykur Rizespor, Yusuf Acer'i Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralık gönderdi
ABONE OL

Çaykur Rizespor, sezon başı kadrosuna dahil ettiği Yusuf Acer'i sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiraladığını bildirdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yusuf Acer'e yeni takımında başarı dileklerinde bulunuldu. 

Sezon başında Altınordu Kulübünden transfer edilen Yusuf Acer, Süper Lig'de forma şansı bulamamıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika... Cenk Tosun, Manchester City'e golünü attı!

Çaykur Rizespor, Yusuf Aceri Büyükşehir Belediye Erzurumspora kiralık gönderdi

    Sosa’nın eşi Carolina Alurralde ‘iki keklik’ türküsünü söyledi!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. İtalyan basını duyurdu! Mert Çetin'in yeni takımı...
      İtalyan basını duyurdu! Mert Çetin'in yeni takımı...
    2. TFF Başkanı Nihat Özdemir'den seyirci açıklaması!
      TFF Başkanı Nihat Özdemir'den seyirci açıklaması!
    3. Konyaspor'da olağan genel kurul tarihi belli oldu
      Konyaspor'da olağan genel kurul tarihi belli oldu
    4. Gökhan İnler yine yaptı! 8. şampiyonluğu...
      Gökhan İnler yine yaptı! 8. şampiyonluğu...
    5. Ayrılık iddiaları sonrası Andre Ayew'den açıklama!
      Ayrılık iddiaları sonrası Andre Ayew'den açıklama!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hentbolde şikeye EHF'den ceza

    Hentbolde şikeye EHF'den ceza

    32 yıl sonra en kötü Fenerbahçe

    32 yıl sonra en kötü Fenerbahçe

    Son dakika | Anadolu Efes, Krunoslav Simon'un sözleşmesini uzattı

    Son dakika | Anadolu Efes, Krunoslav Simon'un sözleşmesini uzattı

    Son dakika - Hatayspor'dan Mehmet Altıparmak açıklaması

    Son dakika - Hatayspor'dan Mehmet Altıparmak açıklaması

    Sıradaki Haber