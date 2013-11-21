Çaykur Rizespor'a müjdeli haber

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da sakatlıktan kurtulan Sercan Kaya, Kweuke ve Kağan Söylemezgiller, Kayserispor maçı öncesi oynayacak duruma geldi.

Yeşil-mavili takımın orta saha oyuncusu Sercan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sakatlığı nedeniyle takımdan iki hafta ayrı kaldığını, kendisi ile Kweuke ve Kağan'ın da tamamen sağlığına kavuşarak takıma döndüğünü belirtti. Sakatlıkların arka arkaya gelmesinin takımı olumsuz etkilediğini vurgulayan Sercan, "Hafta başından itibaren takımla çalışıyorum. Hocam görev verirse oynamamda herhangi bir sıkıntı yok. Sakatlıkların arka arkaya gelmesi takımı zor durumda bırakmıştı. Kayserispor maçı öncesi Cernat dışında herkesin dönmesi takımda iyi bir hava oluşturdu. Bunu sahaya yansıtırsak sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Kayserispor maçından sonra takım kaptanımız Cernat'ta aramıza katıldıktan sonra yine ligin ses getiren ekibi olmamaya devam edeceğiz" dedi.

Hafta sonu oynayacakları Kayserispor maçının çok zor bir maç olduğunu ifade eden Sercan, "Her iki takımın da kazanması gereken bir maç. Kayserispor maçına yeni bir başlangıç olarak bakıyoruz. Kendi sahamızda taraftarımızın desteği ile istediğimiz sonucu almak istiyoruz. İyi hazırlandık. Şartlar ne olursa olsun kazanmak için oynayacağız" diye konuştu.

Yeşil-mavili ekipte Kweuke, Sercan ve Kağan'ın yanı sıra hafif sakatlıkları bulunan Cenk Ahmet ve Sezer Özmen de milli maçlar nedeniyle lige verilen arada tamamen düzelirken sakatlıktan yeni kurtulan Eren Albayrak da bu sürede kuvvet çalışması yaptı.

Kayserispor maçı hazırlıkları

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalışmalarını sürdüren yeşil-mavili ekipte milli takımlardan henüz dönmeyen Ali Adnan ve David Depetris antrenmanda yer almadı. Yeşil-mavili futbolcular koşunun ardından şut çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı maç yapan yeşil-mavili oyuncuları teknik direktör Çalımbay, sık sık oyunu durdurarak uyardı. Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.