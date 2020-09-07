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07.09.2020 - 11:40 | | RİZE (AA) -

Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

Süper Lig'in açılış maçında 11 Eylül Cuma günü Fenerbahçe ile sahasında karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe mesaisi başladı
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman yapan futbolcular, salonda başladığı antrenmanı sahada tamamladı.

Sahada gruplara ayrılan oyuncular, top kapma çalışması ile başlayan antrenmanı dar alanda yapılan pas çalışmasının ardından koşuyla tamamladı.

Yeşil-mavili ekipte milli takımlardan henüz dönmeyen Gökhan Akkan, Dario Melnjak ve Amedej Vetrih, idmanda yer almadı.

Rize temsilcisi, hazırlıklarına yarın devam edecek

Çaykur Rizesporda Fenerbahçe mesaisi başladı
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