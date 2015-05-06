Çaykur Rizespor'da işler terse döndü

Spor Toto Süper Lig'de üst üste oynadığı 5 maçta, yenilgi yüzü görmeyen Çaykur Rizespor, son 4 haftada puan alamadı.

Ligin 21. haftasında Bursaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan yeşil-mavili ekip, 22. haftada Eskişehirspor'u sahasında 3-0 yendi. Hikmet Karaman'ın öğrencileri, 23. hafta 2-0 geriye düştükleri karşılaşmada, Balıkesirspor deplasmanında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Ligin 24. haftasında sahasında Medicana Sivasspor'u 2-1, 25. haftada deplasmanda SAİ Kayseri Erciyesspor'u 3-0 ile geçen yeşil mavililer, 50 günlük sürede 3 galibiyet, 2 beraberlik ile 11 puan topladı.

SAİ Kayseri Erciyesspor maçının ardından gelen bir aylık zaman diliminde puana hasret kalan Çaykur Rizespor, sırasıyla Fenerbahçe'ye 5-1, İstanbul Başakşehir ve Kasımpaşa'ya 3-1, Kardemir Karabükspor'a da 2-0 yenilmekten kurtulamadı.

Sezonun ikinci yarısındaki çıkışıyla alt sıralardan uzaklaşan Karadeniz temsilcisi, son haftalardaki kötü performansıyla küme düşme hattının en yakın ekibi konumuna geriledi.

Defans sorunu

Savunmada sorunlar yaşayan yeşil-mavili ekip, son dört karşılaşmaya defansta Viera, Oboabona, Koray Altınay, Giray Kaçar ve Orhan Ovacıklı olmak üzere beş farklı oyuncuyla çıktı. Aldığı önlemlere rağmen savunmada aksayan Karadeniz temsilcisi, son dört karşılaşmada kalesinde 13 gol gördü. Hücumda da beklentileri karşılayamayan Karaman'ın öğrencileri sadece 3 gol atma başarısı gösterdi.

"Artık kaybetmeye tahammülümüz yok"

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, 5 haftalık yenilmezlik serisinin ardından 4 maçta alınan farklı mağlubiyetlerin morallerini bozduğunu ifade ederek, bir an önce yeniden camia olarak kenetlenmek ve toparlanmak zorunda olduklarını kaydetti.

Kendilerine yakışmayan sonuçlar aldıklarının altını çizen Ferah, "Kötüye giden durumu yeniden yukarı doğru çevirmek futbolcularımızın elinde. Bunu başaracak tecrübe ve kaliteye sahipler. Alınan kötü sonuçlara rağmen küme düşme hattıyla aramızda 4 puan fark var. Kalan son beş maçımız final niteliğinde. Kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz" dedi.