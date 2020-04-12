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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Cellino: "Lig devam ederse sahaya çıkmayız"
12.04.2020 - 22:39 | | Sporx

Cellino: "Lig devam ederse sahaya çıkmayız"

Brescia'nın Başkanı Massimo Cellino, İtalya Serie A'nın devam etmesiyle ilgili çarpıcı bir çıkışta bulundu.

Cellino: "Lig devam ederse sahaya çıkmayız"

Brescia Başkanı Massimo Cellino, liglerin devam etmesi halinde takımının sahaya çıkmayacağını söyledi.

"Lig devam ederse sahaya çıkmayız"
"Tekrar ediyorum. Devam kararı alınırsa sahaya çıkmayız. Bu bir provokasyon değil. Puanlar kaybetmemize izin vereceğim, böyle bir durumda tüm sorumluluğu üzerime alırım." dedi.

"Bencilliğin çok fazla tezahürünü gözlemliyorum, çok fazla kişi durumu kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyor. Lotito (Lazio'nun sahibi) liglerin devam etmesini mi istiyor? Onun sesini duymuyorum bile. Sadece dinlemeye değer olan insanları dinliyorum."

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