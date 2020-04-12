Cellino: "Lig devam ederse sahaya çıkmayız"

Brescia Başkanı Massimo Cellino, liglerin devam etmesi halinde takımının sahaya çıkmayacağını söyledi.

"Lig devam ederse sahaya çıkmayız"

"Tekrar ediyorum. Devam kararı alınırsa sahaya çıkmayız. Bu bir provokasyon değil. Puanlar kaybetmemize izin vereceğim, böyle bir durumda tüm sorumluluğu üzerime alırım." dedi.

"Bencilliğin çok fazla tezahürünü gözlemliyorum, çok fazla kişi durumu kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyor. Lotito (Lazio'nun sahibi) liglerin devam etmesini mi istiyor? Onun sesini duymuyorum bile. Sadece dinlemeye değer olan insanları dinliyorum."

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