Cem BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±: Profesyonel yarÄ±ÅŸ pilotu olmak istiyorum

TÃ¼rkiye'yi Formula 1 yarÄ±ÅŸlarÄ±nda temsil eden ve ayrÄ±ca Formula 1 Espor takÄ±mÄ±nda da yer alan Cem BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±, kariyer baÅŸlangÄ±cÄ±ndan ilk ÅŸampiyonluÄŸuna ve Espordaki deneyimlerini Skorer ekibinden Tolga ÃœskÃ¼plÃ¼oÄŸlu'na anlattÄ±.

Cem BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ± ÅŸu ÅŸekilde;

â€¢ Cem BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ± kimdir? TakipÃ§ilerimiz iÃ§in kendinden biraz bahseder misin?

22 yaÅŸÄ±ndayÄ±m, 5 yaÅŸÄ±ndan beri motorsporlarÄ±nÄ±n iÃ§indeyim. Hem gerÃ§ek pistlerde hem de simÃ¼lasyon yarÄ±ÅŸlarÄ±nda yarÄ±ÅŸÄ±yorum. Ä°lk olarak Formula 1 Espor ÅŸampiyonasÄ±nda 2017 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nya 5.'si, 2018 yÄ±lÄ±nda ise dÃ¼nya 2.si olduk takÄ±m arkadaÅŸÄ±mla. Espor devam ederken 2019 yÄ±lÄ±nda ilk kez gerÃ§ek pistlere Ã§Ä±ktÄ±m. GT4 Avrupa ÅžampiyonasÄ±â€™nda Borusan Otomotiv Motorsport ile yarÄ±ÅŸtÄ±m. Åžampiyonadaki ikinci yarÄ±ÅŸÄ±mÄ±zda 2. olmayÄ± baÅŸardÄ±k, bu ÅŸekilde ilk defa podyuma da Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ oldum. Yine geÃ§en yÄ±l ilk gerÃ§ek Formula yarÄ±ÅŸÄ±ma da Ã§Ä±ktÄ±m. Formula Renault Serisiâ€™nde, Formula 1 pisti olan Hockenheim'da yarÄ±ÅŸtÄ±m. YouTube kanalÄ±mda takipÃ§ilerim iÃ§in tÃ¼m bu deneyimlerimi gÃ¶steren videolar paylaÅŸÄ±yorum. Twitch oyun yayÄ±nlarÄ± yapÄ±yorum. Kendimi ve yaÅŸantÄ±mÄ± kÄ±saca bu ÅŸekilde Ã¶zetleyebilirim.Â

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â€¢ YarÄ±ÅŸ tutkun nasÄ±l geliÅŸti? Aile iÃ§inde bu sporla ilgilenenler var mÄ±?

Aile iÃ§inde aslÄ±nda yarÄ±ÅŸa o kadar meraklÄ± olan veya yarÄ±ÅŸan kimse yoktu. BabamÄ±n arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yÃ¶nlendirmeleri olmuÅŸ beni yarÄ±ÅŸ pistine gÃ¶tÃ¼rmesi konusunda.Â 5 yaÅŸÄ±mdan beri de hayatÄ±m bu yÃ¶nde ÅŸekillendi. O yÃ¼zden yarÄ±ÅŸmak benim iÃ§in bir tutkudan daha fazlasÄ± oldu, hayatÄ±mÄ±n gerÃ§ek anlamda bir parÃ§asÄ± oldu her zaman.Â

â€¢ 5 yaÅŸÄ±ndayken Motokros'ta TÃ¼rkiye ÅŸampiyonu oldun. Bunun hikayesini bize anlatÄ±r mÄ±sÄ±n?

Babam beni ilk motokros pistine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nde, Ã§ok hoÅŸuma gitmiÅŸti ve ilk gÃ¼nden pistte tur atmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±m. 5 yaÅŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±m, o yÄ±lÄ±n sonunda da TÃ¼rkiye ÅžampiyonasÄ±'nÄ± kazandÄ±m. Boyum o kadar kÄ±saydÄ± ki motora inip binerken antrenÃ¶rÃ¼m bana yardÄ±m ediyordu ayaklarÄ±m yere deÄŸmediÄŸi iÃ§in.Â

â€¢ Ä°lk ÅŸampiyonluÄŸun sonrasÄ± geliÅŸimini nasÄ±l devam ettirdin?

Ä°lk ÅŸampiyonadan sonra bir Ã¼st kategoriye geÃ§mem gerekti ve doÄŸal olarak motorlar da hÄ±zlanÄ±yordu. Ailem bunun fazla tehlikeli olduÄŸunu sÃ¶yleyerek, 2 tekerden 4 tekere geÃ§iÅŸ yapmamÄ± istedi. O yÄ±l itibariyle de go kart'a baÅŸladÄ±m. SonrasÄ±nda da hep go kart'a devam ettim yaklaÅŸÄ±k 10 sene boyunca.

â€¢ MotorsporlarÄ± organizasyonu Formula 1â€™in Espor baÅŸlangÄ±cÄ±n nasÄ±l oldu? KatÄ±lmaya nasÄ±l karar verdin?

Espora baÅŸlamam Ã§ok ani oldu aslÄ±nda, evde hep simÃ¼lasyon yarÄ±ÅŸlarÄ±na katÄ±lÄ±yordum ama bunu daha Ã§ok eÄŸlence amaÃ§lÄ±, hobi olarak yapÄ±yordum. Bir gÃ¼n sosyal medyada gezerken Formula 1 Espor haberini gÃ¶rdÃ¼m ve oyun Ã¼zerinden ben de katÄ±ldÄ±m. Elemelerde 1. oldum, Ã¶nce yarÄ± finaller iÃ§in Londra'da, sonrasÄ±nda da finale kalÄ±p Abu Dhabi'de yarÄ±ÅŸtÄ±m ve ÅŸampiyonada dÃ¼nya 5.'si oldum.Â

â€¢ 2017'de Espor'da dÃ¼nya 5. si oldun. Bunun bize hikayesini ve sonrasÄ±nda sana neler kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klar mÄ±sÄ±n?

DÃ¼nya 5.â€™si olduÄŸum 2017 yÄ±lÄ± sonunda, Fernando Alonso ile G2 Esports iÅŸ birliÄŸi yaparak beraber bir takÄ±m kurdular ve beni de ilk ve tek sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri olarak seÃ§tiler. Fernando Alonso'yla tanÄ±ÅŸmak, Ã§alÄ±ÅŸmak ve olabildiÄŸince onun tecrÃ¼belerinden yararlanmak kiÅŸisel anlamda ve kariyerim iÃ§in Ã§ok Ã¶zeldi benim iÃ§in.

â€¢ BildiÄŸimiz kadarÄ±yla F1 takÄ±mlarÄ±nÄ±n Espor takÄ±mlarÄ±ndan birÃ§ok teklif aldÄ±n. RedBull'un genÃ§ takÄ±mÄ± Scuderia Toro Rosso ile bir serÃ¼vene Ã§Ä±ktÄ±n. Bu geliÅŸme senin iÃ§in nasÄ±ldÄ±?

2018 yÄ±lÄ±nda ilk kez dÃ¼zenlenen eleme formatÄ± Pro Draft'Ä± kazanarak Red Bull Racing'e seÃ§ildim. 2 sene boyunca da onlarÄ± temsil ettim. Tabii ki Ã§ok deÄŸerli bir sÃ¼reÃ§ti, gerÃ§ek bir Formula 1 takÄ±mÄ±na baÄŸlÄ± olmak, bir rÃ¼yanÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesiydi benim iÃ§in.

â€¢ Espor'da iyi bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼ olmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra, baÅŸka neler Ã¶nemlidir? Nelere dikkat edilmeli?

Espor ÅŸampiyonasÄ±nda da aslÄ±nda aynÄ± gerÃ§ekte olduÄŸu gibi otomobilin bÃ¼tÃ¼n ayarlarÄ±nÄ± biz yapÄ±yoruz. Lastik basÄ±nÃ§larÄ±, benzin, sÃ¼rÃ¼ÅŸ yÃ¼ksekliÄŸi, sÃ¼spansiyonlar vs. aklÄ±nÄ±za ne gelirse. O yÃ¼zden iyi sÃ¼rmenin yanÄ± sÄ±ra otomobilden Ã§ok iyi anlamanÄ±z ve bÃ¼tÃ¼n bu ayarlarÄ± en iyi ÅŸekilde yapabilmeniz gerekiyor. Hem en iyi sÃ¼rÃ¼cÃ¼ hem de en iyi yarÄ±ÅŸ mÃ¼hendisiyseniz en iyisi budur.

â€¢ 2019'un sonlarÄ±na doÄŸru Formula Renault Eurocupâ€™da M2 Competition ile gerÃ§ek bir sÃ¼rÃ¼ÅŸ deneyimi yaÅŸadÄ±n. NasÄ±l bir deneyimdi? Sana bunun kattÄ±klarÄ± nelerdir?Â

HayatÄ±mÄ±n belki de en iyi hafta sonuydu. Bir Formula otomobilinin iÃ§erisinde olmak Ã§ok Ã¶zel bir tecrÃ¼beydi benim iÃ§in. Hem kuruda, hem Ä±slak zeminde, hem de kurudan Ä±slaÄŸa geÃ§iÅŸ zeminlerinde antrenman yapÄ±p kendimi geliÅŸtirme ÅŸansÄ± buldum orada. Ayni zamanda da takÄ±mÄ±n bu seneki en iyi Ã§aylak performansÄ±nÄ± verdim, benim iÃ§in Ã§ok pozitif bir hafta sonu oldu.

â€¢ Borusan Otomotiv Motorsport ile birlikte Avrupa ÅžampiyonasÄ±'na katÄ±ldÄ±n (GT4). Ä°lk yarÄ±ÅŸ tecrÃ¼ben oldu. Ä°kinci olarak podyuma Ã§Ä±ktÄ±nÄ±z. Bu konu hakkÄ±nda neler sÃ¶ylersin?

Podyuma Ã§Ä±kmak gerÃ§ekten mÃ¼thiÅŸti. Hep hayalini kurduÄŸum, sanal dÃ¼nyada gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸim fakat gerÃ§ekte hiÃ§ yaÅŸayamadÄ±ÄŸÄ±m bir histi. UmarÄ±m daha fazlasÄ± gelir.

â€¢ Cem BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ± bundan sonra neler yapacak? Hedefleri neler?

2020 yÄ±lÄ±nda GT4 Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda Borusan Otomotiv Motorsport ile birlikte ilk tam sezonuma Ã§Ä±kacaÄŸÄ±m ve Hollanda, BelÃ§ika, Almanya, Macaristan, Ä°talya ve FRansa'da toplam 6 hafta sonu yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Mevcut durumlar sebebiyle sezon temmuz ortasÄ±na ertelendi ama bu sÄ±rada Esporda bÃ¼yÃ¼k bir patlama yaÅŸanÄ±yor. Hem gerÃ§ek hem sanal arenada en Ã¼st seviyede yarÄ±ÅŸmaya devam etmek istiyorum. MÃ¼mkÃ¼nse de profesyonel yarÄ±ÅŸ pilotu olmak istiyorum ileride.

â€¢ Takip ettiÄŸin ve kendine idol olarak belirlediÄŸin F1 pilotun kim diye sorsak cevabÄ±n ne olur?

AslÄ±nda sadece bir tane deÄŸil, bir sÃ¼rÃ¼ var. Schumacher, Senna, Hamilton... Fernando Alonso tabii ki bunlardan bir tanesi. Ä°lave olarak otobiyografisini de okuduÄŸum David Coulthard da var.