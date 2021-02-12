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12.02.2021 - 15:11 | | AA

CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belirlendi

Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belirlendi
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Lüksemburg'daki Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Genel Merkezi'nde gerçekleşen çekilişe, kadınlarda mücadele eden Türk kulüpleri VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet de katıldı.

Buna göre Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Igor Gorgonzola, VakıfBank, Polonya'nın Grupa Azoty Chemik, Eczacıbaşı VitrA ise İtalya'nın Unet e-work takımıyla eşleşti.

Çeyrek final ilk maçları 23-25 Şubat, rövanşları 2-4 Mart tarihlerinde oynanacak.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmeler şöyle:

Fenerbahçe Opet - Igor Gorgonzola (İtalya)

Savino Del Bene (İtalya) - A. Carraro Imoco (İtalya)

Grupa Azoty Chemik (Polonya) - VakıfBank

Unet e-work (İtalya) - Eczacıbaşı VitrA

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CEV Şampiyonlar Liginde çeyrek final eşleşmeleri belirlendi

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