Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil kararı! Galatasaray ve Başakşehir maçı sonrası...

BULUT'A DESTEK Bu süreçte en çok eleştirilen isimlerin başında teknik direktör Erol Bulut geldi. Derbi ve kupa mağlubiyetleri sonrası hedef tahtasına konulan Erol Bulut'a Fenerbahçe sahip çıktı. Sportif direktör Emre Belözoğlu, "Hocamız Erol Bulut’a inanıyor ve güveniyoruz. Hocamız da oyundan memnun değil" ifadelerini kullandı.