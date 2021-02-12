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• 12 Şubat 2021 - 08:15 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil kararı! Galatasaray ve Başakşehir maçı sonrası...
Süper Lig'de Galatasaray derbisinde alınan yenilginin hemen ardından kupada Başakşehir'e elenen Fenerbahçe'de gözler Mesut Özil'e çevrildi.
Fotomaç
• 12 Şubat 2021 - 08:15 • Son Güncelleme:
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MESUT ÖZİL'DE BEKLENEN KARAR
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi. Sarı Lacivertlilerin büyük ses getiren transferi Mesut Özil'de beklenen oluyor. Yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar...
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DERBİ MORALLERİ BOZDU
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisinde rakibine 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de moraller bozuldu. Sarı Lacivertliler şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan karşılaşmada mağlup olarak puan farkını açamadı.
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KUPADA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Galatasaray derbisini unutmaya çalışan Fenerbahçe bu kez kupada sarsıldı. Sarı Lacivertliler, Lemos'un kırmızı kartla oyun dışı kaldığı ve 75 dakika 10 kişi mücadele ettiği maçta Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti.
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BULUT'A DESTEK
Bu süreçte en çok eleştirilen isimlerin başında teknik direktör Erol Bulut geldi. Derbi ve kupa mağlubiyetleri sonrası hedef tahtasına konulan Erol Bulut'a Fenerbahçe sahip çıktı. Sportif direktör Emre Belözoğlu, "Hocamız Erol Bulut’a inanıyor ve güveniyoruz. Hocamız da oyundan memnun değil" ifadelerini kullandı.
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