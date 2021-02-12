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• 12 Şubat 2021 - 08:15 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil kararı! Galatasaray ve Başakşehir maçı sonrası...

Süper Lig'de Galatasaray derbisinde alınan yenilginin hemen ardından kupada Başakşehir'e elenen Fenerbahçe'de gözler Mesut Özil'e çevrildi.

Fotomaç
• 12 Şubat 2021 - 08:15 • Son Güncelleme:
1MESUT ÖZİLDE BEKLENEN KARAR
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MESUT ÖZİL'DE BEKLENEN KARAR

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi. Sarı Lacivertlilerin büyük ses getiren transferi Mesut Özil'de beklenen oluyor. Yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar...

2DERBİ MORALLERİ BOZDU

DERBİ MORALLERİ BOZDU

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisinde rakibine 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de moraller bozuldu. Sarı Lacivertliler şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan karşılaşmada mağlup olarak puan farkını açamadı.

3KUPADA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

KUPADA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Galatasaray derbisini unutmaya çalışan Fenerbahçe bu kez kupada sarsıldı. Sarı Lacivertliler, Lemos'un kırmızı kartla oyun dışı kaldığı ve 75 dakika 10 kişi mücadele ettiği maçta Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

4BULUTA DESTEK

BULUT'A DESTEK

Bu süreçte en çok eleştirilen isimlerin başında teknik direktör Erol Bulut geldi. Derbi ve kupa mağlubiyetleri sonrası hedef tahtasına konulan Erol Bulut'a Fenerbahçe sahip çıktı. Sportif direktör Emre Belözoğlu, "Hocamız Erol Bulut’a inanıyor ve güveniyoruz. Hocamız da oyundan memnun değil" ifadelerini kullandı.

5MESUT ÖZİLDE FLAŞ GELİŞME

MESUT ÖZİL'DE FLAŞ GELİŞME

Fenerbahçe'nin tüm dünyada büyük yankı uyandıran transferi Mesut Özil, Galatasaray ve Medipol Başakşehir maçlarında oyuna sonradan dahil olarak form tutmaya çalışıyor. Fenerbahçe'de Mesut Özil ile ilgili flaş bir karar alındı.

6KARAGÜMRÜK MAÇININ KADROSUNU BELİRLEDİ

KARAGÜMRÜK MAÇININ KADROSUNU BELİRLEDİ

Sakatlıklar nedeniyle son haftalarda ideal kadrosundan uzak kalan Fenerbahçe'nin yarın Karagümrük ile oynayacağı lig maçının 11'i büyük ölçüde belirlendi.

7ALTAY DÖNÜYOR

ALTAY DÖNÜYOR

Kupada Başakşehir'e karşı hatalı goller yiyen Harun'u kulübeye çekecek olan teknik direktör Erol Bulut, eldivenleri yeniden Altay'a teslim edecek.

8DEFANSI BOZMAYACAK

DEFANSI BOZMAYACAK

Sağ bekte Gökhan'ın yerine Nazım'a görev verecek Bulut, solda Caner, savunmanın göbeğinde de Serdar (Tisserand)-Szalai ikilisini oynatacak. Gustavo'nun yokluğunda orta alanda Ozan-Sosa, önlerinde de Mesut Özil'in forma giymesi bekleniyor.

9MESUT ÖZİL 11E GİRİYOR

MESUT ÖZİL 11'E GİRİYOR

Son 3 resmi maçta sonradan oyuna giren Mesut, çubuklu ile ilk kez 11'de sahaya çıkacak. Kanatlarda Osayi-Valencia, en uçta da Galatasaray derbisinde oynatılmayan Thiam gol silahı olarak sahadaki yerini alacak.

10SAMATTA YEDEK

SAMATTA YEDEK

Kanatlarda Osayi-Valencia, en uçta da Galatasaray derbisinde oynatılmayan Thiam gol silahı olarak sahadaki yerini alacak. Son haftalarda düşüşe geçen Papiss Cisse ile Mbwana Samatta ise 25. haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında yedek soyunacak..

11

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