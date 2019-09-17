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HaberlerAlanyaspor Haberleri Ceyhun Gülselam: "Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik"
17.09.2019 - 00:16 | | DHA

Ceyhun Gülselam: "Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik"

Turuncu yeşilli takımın orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam, maçtan sonra yaptığı açıklamada "Rakibi iyi analiz ettik. Bunu başardığımız için hepimiz çok mutluyuz" dedi.

Ceyhun Gülselam: "Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik"
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Süper Ligin 4'üncü haftasında Fenerbahçeyi 3-1 yenen Alanyasporda büyük sevinç yaşanıyor. Turuncu yeşilli takımın orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam, maçtan sonra yaptığı açıklamada, zor bir maç olacağını bildiklerini söyleyerek, Milli takım arası olduğu için önümüzde uzun bir süre vardı. Rakibi iyi analiz ettik. Bunu başardığımız için hepimiz çok mutluyuz dedi.

Gazetecilerin Böyle bir sonuç bekliyor muydunuz" şeklindeki sorusuna genç futbolcu şu yanıtı verdi: Sezon başlamadan önce böyle düşünmüyoruz tabi. Dörtte dört yapalım, üçte üç yapalım gibi düşünmüyoruz. Biz maçtan maça düşündüğümüz için galibiyetler geldikçe hedefimiz de büyüyor ister istemez. Tüm takım arkadaşlarımı, teknik heyeti tebrik ediyorum. Çünkü iyi bir iş ve iyi bir başlangıç yaptık. Takım olarak iyi süreci devam ettirmek istiyoruz. Bütün oyuncularımız oyundan ve skordan büyük zevk alıyor. Çünkü galip gelmek gerçekten güzel. Galip geldiğimiz zaman hafta içindeki günlerimiz daha da güzel geçiyor. Galibiyetlerin tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Bakalım inşallah böyle devam eder.

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