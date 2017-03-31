Chicago Bulls evinde Cleveland Cavaliers'a geçit vermedi

NBA’de normal sezon heyecanına 5 karşılaşma ile devam edildi. Chicago Bulls, United Center'da karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 99-93 mağlup etti.

Bulls'ta Nikola Mirotic 28 sayı, 10 ribaund, Jimmy Butler 25 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve Denzel Valentine 12 sayı, 6 ribaund ile mücadele etti. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Cleveland'da ise Lebron James 26 sayı, 10 ribaund, 8 asist ve Kyrie Irving 20 sayı, 3 asist ile takımına katkıda bulundu.

James, O'Neal'ı geçti

LeBron James, NBA tarihinde en çok sayı atan oyuncular listesinde efsane pivotlardan Shaquille O'Neal'ı geçerek 7. sıraya yükseldi. NBA'de toplamda 28 bin 599 sayıya ulaşan James, O'Neal'ın 3 sayı farkla üstüne çıktı.

Minnesota’yı Rubio taşıdı

Minnesota Timberwolves, Target Center'da oynadığı Los Angeles Lakers'ı 119-104'lük skorla mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Timberwolves'ta Ricky Rubio 33 sayı, 10 asist, Karl Anthony Towns 32 sayı, 9 ribaund ve Andrew Wiggins 27 sayı, 4 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Lakers'ta ise Clarkson 18 sayı, 7 asist, Julius Randle 12 sayı, 13 ribaund ile mücadele etti.

NBA’de oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:

Detroit Pistons: 90 - Brooklyn Nets: 89

Chicago Bulls: 99 - Cleveland Cavaliers: 93

Minnesota Timberwolves: 119 - Los Angeles Lakers: 104

Phoenix Suns: 118 - Los Angeles Clippers: 124

Portland Trail Blazers: 117 - Houston Rockets: 107