24.07.2020 - 16:32 | | AJANSSPOR
Christoph Daum, Hatayspor'a haber yolladı
Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak'la karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı ve yeni hoca arayışları başladı. Christoph Daum menajerler aracılığıyla Hatayspor'a haber gönderdi.
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da teknik direktör arayışları başladı. Listesine Igor Tudor, Michael Skibbe ve Robert Prosinečki'yi ekleyen Hatay ekibi dün Bayram Bektaş ile görüşme yaptı.
Daum haber yolladı!
Birçok teknik adamla dirsek temasında olan Güney ekibine bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da görev alan deneyimli teknik adam Christoph Daum menajerler aracılığıyla haber gönderdi.