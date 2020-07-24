Christoph Daum, Hatayspor'a haber yolladı

Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da teknik direktör arayışları başladı. Listesine Igor Tudor, Michael Skibbe ve Robert Prosinečki'yi ekleyen Hatay ekibi dün Bayram Bektaş ile görüşme yaptı.

Daum haber yolladı!

Birçok teknik adamla dirsek temasında olan Güney ekibine bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da görev alan deneyimli teknik adam Christoph Daum menajerler aracılığıyla haber gönderdi.