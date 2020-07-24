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HaberlerSüper Lig Haberleri Christoph Daum, Hatayspor'a haber yolladı
24.07.2020 - 16:32 | | AJANSSPOR

Christoph Daum, Hatayspor'a haber yolladı

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak'la karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı ve yeni hoca arayışları başladı. Christoph Daum menajerler aracılığıyla Hatayspor'a haber gönderdi.

Christoph Daum, Hatayspor'a haber yolladı
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Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da teknik direktör arayışları başladı. Listesine Igor Tudor, Michael Skibbe ve Robert Prosinečki'yi ekleyen Hatay ekibi dün Bayram Bektaş ile görüşme yaptı.

Christoph Daum, Hatayspora haber yolladı

Daum haber yolladı!
Birçok teknik adamla dirsek temasında olan Güney ekibine bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da görev alan deneyimli teknik adam Christoph Daum menajerler aracılığıyla haber gönderdi.

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