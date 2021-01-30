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30.01.2021 - 09:48 |

Christoph Daum'dan Mesut Özil sözleri: Muazzam bir baskı onu bekliyor

Christoph Daum, Mesut Özil'in Fenerbahçe'de ve Süper Lig'de yaşayabileceği zorlukları Alman basınına anlattı.

Christoph Daum'dan Mesut Özil sözleri: Muazzam bir baskı onu bekliyor
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Eski Beşiktaş ve Fenerbahçe teknik direktörü Christoph Daum, Mesut Özil'in sarı lacivertli takıma transferi ve Türkiye'de yaşayabileceği baskıyla ilgili değerlendirme yaptı.

Daum, Mesut Özil eğer beklenen performansı gösteremezse görebileceği en şiddetli tepkileri göreceğini belirterek, "Eğer doğru performansı veremezse Alman Milli Takımı'ndaki en kötü zamanında bile bu kadarını yaşamadığı tepkileri görecektir. Bakışı açısı hep aldığı paranın hakkını vermesi yönünde olacaktır." sözlerini kullandı. Daum Türkiye'de maç kaybedildikten sonra bazen dışarı çıkmakta bile zorlanıldığını belirterek yıldız oyuncu için Türkiye'de oynamanın büyük bir sınav olacağının altını çizdi.

"DORTMUND - SCHALKE DERBİSİ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ KALIR"

Alman hoca Fenerbahçe'nin açık olarak Türkiye'nin en büyük kulübünün Fenerbahçe olduğunu ifade ederek "Fenerbahçe gerçek Türkiye çünkü Asya yakasını temsil ediyor. Dünya çapında 30 milyon taraftarı var. Dortmund - Schalke rekabeti, İstanbul kulüpleri arasındaki rekabetin yanında bir çocuğun doğum günü partisi gibi kalır" sözlerini kullandı.

Alman teknik adam ayrıca Mesut Özil'in mücadeleci yapısı ve sahada oyuna kendisini vermesine ilişkin, "Onu oyundan çıkarmak zor olacaktır. Ayrıca fiziksel olarak da hiç yaşamadığı bir deneyim yaşayacak, 2-3 kişi sürekli sahada onun peşinde olacak. Muazzam bir baskı onu bekliyor" diye konuştu.

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Christoph Daumdan Mesut Özil sözleri: Muazzam bir baskı onu bekliyor

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