Cimnastik Şampiyonası’nı gümüşle kapattık!

Mersin’in ev sahipliğinde yapılan organizasyonda Türkiye’ye büyüklerde tarihteki ilk madalyasını Şanlı kazandırdı. Yer aletinde müthiş bir performans ortaya koyan milli sporcu gümüşü boynuna taktı. Gençlerde ise Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralel aletinde bronz aldı

Mersin’de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, bireysel alet finalleriyle tamamlandı.

Olimpik Cimnastik Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde kapanış serisi yer aletinde yapıldı. Burada ülkemizi temsil eden Göksu Üçtaş Şanlı gümüş madalyanın sahibi oldu. 13.100 puanla 2. sırayı alan Şanlı önce zirve sevinci yaşadı. Ancak Larisa Lordache için yapılan itiraz kabul edildi ve sporcunun puanı 13.450’ye yükselince altın el değiştirdi.

Büyüklerde atlama masasında ise Dilara Yurtdaş 6. olmayı başardı. Denge aletinde de Bilge Tarhan 12.650 puan topladı. Sporcumuzun ilk puanı 12.450 olarak açıklanırken yapılan itirazdan sonra yükseltildi. Tarhan serisini 6. bitirdi.

Öte yandan sabah seansında yapılan gençler finalinde de madalya geldi. Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralel aletinde 12.050 puanla kürsünün 3. basamağına çıkarak büyük bir sevinç yaşadı. Beyza Özen, atlama masası ve asimetrik paralel aletlerinde Avrupa dördüncüsü olurken, Sevgi Kayışoğlu da denge aletinde Avrupa beşincisi oldu. Gençler kategorisi bireysel alet finallerinde Rumen sporcu Ana Barbosu, 4 alette de altın madalya kazanarak şampiyonaya damga vurdu.

‘Türk kadınına armağan olsun’

Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, şampiyona tarihinde büyük kadınlardaki ilk madalyamızı elde etti. Müsabakaların ardından başarısını değerlendiren 30 yaşındaki cimnastikçi, “Altın almış kadar sevindik. Ama gümüş madalya da büyük bir başarı. Bu madalya sadece benim değil, ekibimizin. Ben madalyamı Türk kadınına ve annelere armağan ediyorum” dedi.

Kasapoğlu’ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu hem Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’i hem de madalya alan sporcularımızı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, “İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte de milletimize başarılar yaşatacaksınız. Sağ olun, var olun” dedi.