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22.07.2020 - 11:27 | | ANKARA (AA)

Çin'de tüm futbolcularÄ±n Kovid-19 testleri negatif çÄ±ktÄ±

Ã‡in SÃ¼per Ligi'nde forma giyen futbolculara yapÄ±lan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadÄ±.Â

Xinhua ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, cumartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak lig karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± Ã¶ncesi futbolcular ve teknik ekipler saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irildi.Â Ligde mÃ¼cadele eden 16 takÄ±mdaki 1870 kiÅŸiye yapÄ±lan Kovid-19 testlerinin tamamÄ±nÄ±n negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

Ã‡in Futbol Federasyonu, salgÄ±n sebebiyle 22 Åžubat'taki sezon aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ertelenen ligin 25 Temmuz'da start alacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.Â KarÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n Suzhou ve Dalian ÅŸehirlerinde oynanacaÄŸÄ±, futbolculara da haftada bir Kovid-19 testi yapÄ±lacaÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti.

Ã‡inde tÃ¼m futbolcularÄ±n Kovid-19 testleri negatif Ã§Ä±ktÄ±

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