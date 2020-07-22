Xinhua ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, cumartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak lig karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± Ã¶ncesi futbolcular ve teknik ekipler saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irildi.Â Ligde mÃ¼cadele eden 16 takÄ±mdaki 1870 kiÅŸiye yapÄ±lan Kovid-19 testlerinin tamamÄ±nÄ±n negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Ã‡in Futbol Federasyonu, salgÄ±n sebebiyle 22 Åžubat'taki sezon aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ertelenen ligin 25 Temmuz'da start alacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.Â KarÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n Suzhou ve Dalian ÅŸehirlerinde oynanacaÄŸÄ±, futbolculara da haftada bir Kovid-19 testi yapÄ±lacaÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti.