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31.12.2020 - 09:06 |

Comolli'den olay Fenerbahçe sözleri: Şampiyonluk gelmeyince bıraktım

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, sarı lacivertli kulüpten ayrılığı hakkında çarpıcı açıklamalara imza attı.

Comolli'den olay Fenerbahçe sözleri: Şampiyonluk gelmeyince bıraktım
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Ligue 2 ekibi Toulouse'un başkanı Damien Comolli, Fransa'dan Ladepeche'ye Fenerbahçe günleri hakkında açıklama yaptı.Damien Comolli, Türkiye günleri için, "Ocak ayında hala Fenerbahçe ile Türkiye'de şampiyon olacağımıza inanıyordum ancak olamayınca kulüp artık patlama noktasına gelmişti, bu yüzden ben de istifa ettim" sözlerini kullandı.

"FUTBOL %5 ZEVKTİR"
Comolli, ayrıca, "Futbola aşık bir adamım. Bence futbol %95 stres, %5 zevk ama %5 daha ağır basıyor. O %5'ten aldığım zevk, %95'i unutturuyor. Günün 24 saati futbol ile yaşıyorum" şeklinde konuştu.

"DOĞRU PLANLAMA ÖNEMLİ"
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü ayrıca, "Bir Belçikalı ve Hollandalıyı işe aldığınızda, aynı seviyedeki bir Fransızdan beş kat daha ucuza mal oluyorlar. Doğru planlama yaparak doğru stratejileri belirlemek zorundayım" dedi.

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Comolliden olay Fenerbahçe sözleri: Şampiyonluk gelmeyince bıraktım

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