Corona'nın statlarda ilk görünüşü! 16 yıl önce o pankart...
İtalya'da attığı gollerle takımını sırtlayan Giorgio Corona için Catanzaro taraftarlarının 16 yıl önce tribünde 'Corona virüsü bulaştı' şeklinde pankart açtıkları ortaya çıktı.
Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler
Dünya çapında futbolu durduran corona virüsünün, futbol ortamına ilk kez şimdi girmediği ortaya çıktı. 2003-06 dönemindeki sezonlarda, bugün coronadan en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İtalya'nın ikinci ligi Serie B'de, tribünlerde corona virüsü ile ilgili pankartlar açıldığı tespit edildi.
Rakiplerin 'Corona virüs' kabusu
Catanzaro takımının forveti Giorgio Corona, sarı-kırmızılı ekipteki ilk sezonunda attığı gollerle takımı üçüncü ligden ikinci lige taşıdı. Rakip takımların kabusu haline gelen İtalyan forvet için taraftarların, üzerinde 'Corona virüsü bulaştı' yazan bir pankart hazırladıkları ve bunu maçlarda açtıkları ortaya çıktı.
Covid-19: 19 golle şampiyon yaptı
Rakip takımları virüs gibi etkileyerek bozduğu imasında bulunulan Giorgio Corona'nın, takımını şampiyon yapıp bir üst lige taşıdığı performansında sezonu 19 golle tamamlaması da ilginç bir tesadüf olarak ortaya çıktı. Aradan geçen uzun yılların ardından corona virüsü bir pandemi olarak dünyayı saracak ve virüse Covid-19 denilecekti.