CoÅŸkun Demirbakan: Futbolda matematik yoktur, bunu herkes bilsin

Demirbakan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle lige verilen aranÄ±n ardÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Cuma gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Giresunspor ile karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ±nÄ± anÄ±msatan Demirbakan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â Â

"Giresunspor iyi takÄ±m, iyi bir kadrosu var. Ã–nemli transferleri var. Ligin baÅŸÄ±nda kÃ¶tÃ¼ gittiler ama sonra dÃ¼zeldiler. Ã–nemli iÅŸler yaptÄ±lar. Ä°yi bir takÄ±mla karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±z ama biz de iyi bir takÄ±mÄ±z. Cuma gÃ¼nÃ¼ az hata yapan kazanÄ±r. Deplasmanda galip geleceÄŸimize inanÄ±yorum. Adana'ya 3 puanla dÃ¶nerek aranÄ±n ardÄ±ndan iyi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapmak istiyoruz."

"OyuncularÄ±m da ligde kalacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yor"

Ligde kalma savaÅŸÄ±nda, takÄ±mÄ±na gÃ¼vendiÄŸini dile getiren Demirbakan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â "Futbolda matematik yoktur, bunu herkes bilsin. 20 ÅŸut atarsÄ±n gol olmaz, adam iki ÅŸut atar bir gol olur. Yani istatistikler Ã§Ã¶pe atÄ±lÄ±r. '28 maÃ§ta 3 galibiyet alan takÄ±m, 6 maÃ§ta ne yapar?' sorusu var. EÄŸer matematiÄŸi gÃ¶re olsa biz bittik ama bu matematiÄŸi bozmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. MatematiÄŸin geÃ§erli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye'ye anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Ã–zveri, Ã§alÄ±ÅŸma, disiplin, futbolcularÄ±n ve camianÄ±n kenetlenmesi Ã§ok Ã¶nemli. Ben inanÄ±yorum oynanmamÄ±ÅŸ 6 maÃ§, oynanmÄ±ÅŸ 28 maÃ§tan baÅŸka olacak. OyuncularÄ±m da ligde kalacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yor. Bundan sonrasÄ± iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ tedbiri aldÄ±k. Takdir Allah'ta, Allah da Ã§alÄ±ÅŸana verir. Biz Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k, inÅŸallah alacaÄŸÄ±z."

Ligde oynadÄ±ÄŸÄ± 28 maÃ§ta 3 galibiyet ve 11 beraberlik alarak 20 puan toplayan Adanaspor, 17. sÄ±rada bulunuyor.