Crystal Palace'ın Sörloth pişmanlığı

CELAL UMUT EREN

Trabzonspor’da bu sezon ciddi bir başarı yakalayan ve ligde attığı 16 golle parlayan Alexander Sörloth, eski kulübü Crystal Palace’ta pişmanlık yarattı.

Sezon başında Crystal Palace’tan 2 yıllığına kiralanan Norveçli yıldız, bir yanda beklentileri fazlasıyla karşılarken, diğer tarafta umulmadık bir gelişme gösterdi. Bordo-mavilileri mutlu eden Sörloth, kendisinden böyle bir çıkış beklemeyen Crystal Palace’ı ters köşe yaptı.



Golcü oyuncunun, 2020-21 sezonunda maçların yüzde 50’sinde oynaması halinde 6 milyon euroya satın alma zorunluluğu bulunması işleri değiştirdi. Premier Lig ekibi, böylesi formda bir yıldızı, daha yüksek bir bonservise satma şansını kaçırdığı için üzüldü. Aynı şekilde Crystal Palace taraftarı da kulübün bu kararını sorgulayarak eleştirdi.



Erling Haaland örneğinin de verildiği Sörloth’un çok daha iyi bir fiyata satılabileceği vurgulandı. Trabzonspor’la yapılan sözleşmeler nedeniyle şu anda yeni bir madde koyma ya da bonservisini artırma gibi bir şansı olmayan Crystal Palace, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Crystal Palace, Sörloth’u daha önce de Belçika’ya Gent’e kiralamış, Norveçli futbolcu 22 maçta 5 gol atmıştı. Sörloth, İngiliz kulübünde de 20 maçta sadece 1 gol bulabilmişti. Trabzonspor’da yeniden doğan başarılı futbolcu, 32 maçta 21 gol kaydetti.