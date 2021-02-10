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10.02.2021 - 11:24 | | AA

CSKA Moskova, Türk Telekom'dan Michael Eric'i kadrosuna kattı

Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı, Türk Telekom'dan Nijeryalı pivot Michael Eric'i transfer etti.

CSKA Moskova, Türk Telekom'dan Michael Eric'i kadrosuna kattı
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CSKA Moskova Kulübü, 32 yaşındaki Eric ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Tecrübeli pivot, Türk Telekom'un yanı sıra İspanya'da Bilbao Basket ve Baskonia, Yunanistan'da AEK, Türkiye'de Darüşşafaka forması giymişti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon Türk Telekom ile 20 maça çıkan 2,10 metre boyundaki Eric, 11 sayı, 6,1 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

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