CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± UluslararasÄ± Yat YarÄ±ÅŸÄ± tamamlandÄ±
Ä°stanbul AÃ§Ä±kdeniz Yat YarÄ±ÅŸ KulÃ¼bÃ¼ tarafÄ±ndan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayelerinde bu yÄ±l ilk kez gerÃ§ekleÅŸtirilen â€˜CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± UluslararasÄ± Yat YarÄ±ÅŸÄ±â€™ dÃ¼zenlendi. Ä°lk gÃ¼n yapÄ±lan â€˜29 Ekim Cumhuriyetâ€™ etabÄ±, 31 Ekim Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Adalar parkurunda gerÃ§ekleÅŸtirilen â€˜Mavi Vatanâ€™ etabÄ± ve 1 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ KalamÄ±ÅŸ Koyuâ€™nda yapÄ±lan â€˜Barbaros Hayreddin PaÅŸaâ€™ etabÄ± ile organizasyon tamamlandÄ±.
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayelerinde bu yÄ±l ilk defa dÃ¼zenlenen CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± UluslararasÄ± Yat YarÄ±ÅŸÄ±, 29 Ekim â€“ 1 KasÄ±m tarihleri arasÄ±nda dÃ¼zenlendi.
Ä°stanbul AÃ§Ä±k Deniz Yat YarÄ±ÅŸ KulÃ¼bÃ¼ tarafÄ±ndan organize edilen yarÄ±ÅŸÄ±n ilk gÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen â€˜29 Ekim Cumhuriyetâ€™ etabÄ±, DolmabahÃ§eâ€™de Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ve silah arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n manevi ÅŸahsiyetleri huzurunda yapÄ±lan saygÄ± duruÅŸunu takiben baÅŸladÄ±. YarÄ±ÅŸmaya katÄ±lan 61 yat sonrasÄ±nda, sÄ±nÄ±flarÄ±na gÃ¶re deÄŸiÅŸen tur sayÄ±larÄ± ile DolmabahÃ§e, OrtakÃ¶y, Galataport Ä°stanbul ve Anadolu HisarÄ± parkurunda yarÄ±ÅŸtÄ±.
31 Ekim Cumartesi gÃ¼nÃ¼ ise Adalar parkurunda â€˜Mavi Vatanâ€™ etabÄ± gerÃ§ekleÅŸti. YarÄ±ÅŸmanÄ±n son gÃ¼nÃ¼ olan 1 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼, KalamÄ±ÅŸ Koyuâ€™nda â€˜Barbaros Hayreddin PaÅŸaâ€™ etabÄ± ile etkinlik tamamlandÄ±.
SÃ¶z konusu Ã¼Ã§ etap sonunda, yedi ayrÄ± sÄ±nÄ±fta yarÄ±ÅŸan yelkenli teknelerin genel klasman birincileri ise ÅŸu ÅŸekilde aÃ§Ä±klandÄ±:
IRC-0
ENKA CHEESEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Tekne sahibi: Enka / Levent Peynirci
IRC-1
LINEA ROSSA Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Tekne sahibi: Onur Tok
IRC-2
AKKÄ°M KÄ°MYA CHEESEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Tekne sahibi: Levent Peynirci / GÃ¼ney Kaptan
IRC-3
PUPA-DOÄžUÅž ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ°Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Tekne sahibi: Cenk Tekkaya / Yusuf TunÃ§
IRC-4
KUPA KIZI-SETUR MARÄ°NASÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Tekne sahibi: GÃ¼l Ã‡elikel
SPORTSBOAT
NÄ°MBUSÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Tekne sahibi: Saruhan Cinay
GEZGÄ°N
CAPE TOWNÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Tekne sahibi: BarÄ±ÅŸ KÄ±lÄ±nÃ§ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
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Ã–dÃ¼l TÃ¶reni ileri bir tarihe ertelendi
TÃ¼m TÃ¼rkiyeâ€™yi yasa boÄŸan Ä°zmir depremi Ã¼zerine, 30 Ekim Cuma gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul AÃ§Ä±k Deniz Yat YarÄ±ÅŸ KulubÃ¼ yÃ¶netimi toplanarak 1 KasÄ±mâ€™da dÃ¼zenlenmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olan ve â€˜CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± UluslararasÄ± Yat YarÄ±ÅŸÄ±â€™ trofelerinin sahiplerini bulacaÄŸÄ± Ã¶dÃ¼l tÃ¶renini ileri bir tarihe erteledi. KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, depremde hayatÄ±nÄ± kaybeden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z iÃ§in Allahâ€™tan rahmet, yaralÄ±larÄ±mÄ±z iÃ§in acil ÅŸifa dilekleri paylaÅŸÄ±ldÄ±.
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