CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± UluslararasÄ± Yat YarÄ±ÅŸÄ± tamamlandÄ±

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayelerinde bu yÄ±l ilk defa dÃ¼zenlenen CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± UluslararasÄ± Yat YarÄ±ÅŸÄ±, 29 Ekim â€“ 1 KasÄ±m tarihleri arasÄ±nda dÃ¼zenlendi.

Ä°stanbul AÃ§Ä±k Deniz Yat YarÄ±ÅŸ KulÃ¼bÃ¼ tarafÄ±ndan organize edilen yarÄ±ÅŸÄ±n ilk gÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen â€˜29 Ekim Cumhuriyetâ€™ etabÄ±, DolmabahÃ§eâ€™de Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ve silah arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n manevi ÅŸahsiyetleri huzurunda yapÄ±lan saygÄ± duruÅŸunu takiben baÅŸladÄ±. YarÄ±ÅŸmaya katÄ±lan 61 yat sonrasÄ±nda, sÄ±nÄ±flarÄ±na gÃ¶re deÄŸiÅŸen tur sayÄ±larÄ± ile DolmabahÃ§e, OrtakÃ¶y, Galataport Ä°stanbul ve Anadolu HisarÄ± parkurunda yarÄ±ÅŸtÄ±.

31 Ekim Cumartesi gÃ¼nÃ¼ ise Adalar parkurunda â€˜Mavi Vatanâ€™ etabÄ± gerÃ§ekleÅŸti. YarÄ±ÅŸmanÄ±n son gÃ¼nÃ¼ olan 1 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼, KalamÄ±ÅŸ Koyuâ€™nda â€˜Barbaros Hayreddin PaÅŸaâ€™ etabÄ± ile etkinlik tamamlandÄ±.

SÃ¶z konusu Ã¼Ã§ etap sonunda, yedi ayrÄ± sÄ±nÄ±fta yarÄ±ÅŸan yelkenli teknelerin genel klasman birincileri ise ÅŸu ÅŸekilde aÃ§Ä±klandÄ±:

IRC-0

ENKA CHEESEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Tekne sahibi: Enka / Levent Peynirci

IRC-1

LINEA ROSSA Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Tekne sahibi: Onur Tok

IRC-2

AKKÄ°M KÄ°MYA CHEESEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Tekne sahibi: Levent Peynirci / GÃ¼ney Kaptan

IRC-3

PUPA-DOÄžUÅž ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ°Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Tekne sahibi: Cenk Tekkaya / Yusuf TunÃ§

IRC-4

KUPA KIZI-SETUR MARÄ°NASÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Tekne sahibi: GÃ¼l Ã‡elikel

SPORTSBOAT

NÄ°MBUSÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Tekne sahibi: Saruhan Cinay

GEZGÄ°N

CAPE TOWNÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Tekne sahibi: BarÄ±ÅŸ KÄ±lÄ±nÃ§ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

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Ã–dÃ¼l TÃ¶reni ileri bir tarihe ertelendi

TÃ¼m TÃ¼rkiyeâ€™yi yasa boÄŸan Ä°zmir depremi Ã¼zerine, 30 Ekim Cuma gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul AÃ§Ä±k Deniz Yat YarÄ±ÅŸ KulubÃ¼ yÃ¶netimi toplanarak 1 KasÄ±mâ€™da dÃ¼zenlenmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olan ve â€˜CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± UluslararasÄ± Yat YarÄ±ÅŸÄ±â€™ trofelerinin sahiplerini bulacaÄŸÄ± Ã¶dÃ¼l tÃ¶renini ileri bir tarihe erteledi. KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, depremde hayatÄ±nÄ± kaybeden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z iÃ§in Allahâ€™tan rahmet, yaralÄ±larÄ±mÄ±z iÃ§in acil ÅŸifa dilekleri paylaÅŸÄ±ldÄ±.

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